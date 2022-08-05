ВАКС отпустил экс-нардепа Мартыненко под почти 5 млн грн залога

"В удовлетворении ходатайства детектива НАБУ согласованного прокурором САП о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Николая Мартыненко – отказать. Применить к подозреваемому Николаю Мартыненко меру пресечения в виде залога в размере 2000 прожиточных минимумов, составляющих 4,96 млн грн", – сказал судья Владимир Воронько, оглашая решение.

На Мартыненко возложили ряд обязательств, среди них – прибывать в суд или к следователю по первому требованию, сдать загранпаспорт, воздерживаться от общения с другими фигурантами производства и сообщать о смене места жительства.

Залог необходимо внести в течение пяти дней. В случае невнесения залога прокурор САП может ходатайствовать о более жесткой мере пресечения, пишет "Слово и дело".

Согласно сообщению САП, срок действия меры пресечения – до 28 сентября.