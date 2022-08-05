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ПОЛИТИКА

ВАКС отпустил экс-нардепа Мартыненко под почти 5 млн грн залога

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Мартыненко назначили почти 5 млн грн залога
Мартыненко назначили почти 5 млн грн залога
Фото: slovoidilo.ua

Высший антикоррупционный суд на заседании 4 августа избрал меру пресечения для экс-нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко – политика отпустили под залог, сообщает "Слово и дело".

"В удовлетворении ходатайства детектива НАБУ согласованного прокурором САП о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Николая Мартыненко – отказать. Применить к подозреваемому Николаю Мартыненко меру пресечения в виде залога в размере 2000 прожиточных минимумов, составляющих 4,96 млн грн", – сказал судья Владимир Воронько, оглашая решение. 

На Мартыненко возложили ряд обязательств, среди них – прибывать в суд или к следователю по первому требованию, сдать загранпаспорт, воздерживаться от общения с другими фигурантами производства и сообщать о смене места жительства. 

Залог необходимо внести в течение пяти дней. В случае невнесения залога прокурор САП может ходатайствовать о более жесткой мере пресечения, пишет "Слово и дело".

Согласно сообщению САП, срок действия меры пресечения – до 28 сентября. 

Контекст:

О мере пресечения следствие ходатайствовало в рамках расследования производства об отмывании средств и взяточничестве. По данным НАБУ, Мартыненко в июле 2014 года получил €311,6 тыс. от руководства чешской компании Škoda JS за продвижение в Украине ее интересов. Компания входит в холдинг "Объединенные машиностроительные заводы", который принадлежит российскому "Газпромбанку", сообщили в НАБУ.

Кроме того, по информации детективов, Мартыненко, будучи нардепом и главой комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, организовал коррупционную схему по завладению деньгами госпредприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом". 

В течение 2008–2012 годов "Энергоатом" провел несколько тендеров по закупке оборудования, но их условия, как считают детективы, были прописаны таким образом, что им отвечал только один участник торгов – чешская компания Škoda JS. Оборудование "Энергоатому" поставлялось по завышенным на 15–20% ценам, "торговую наценку" под видом оплаты консультационных услуг Škoda JS перевела на счета панамской компании Bradcrest. НАБУ считает, что в результате этой схемы Украинскому государству был нанесен ущерб в размере €6,4 млн.

Мартыненко подозревают также в завладении средствами государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" в размере $17,28 млн. Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт по этому подозрению в мае 2018 года. Как заявляли в НАБУ в конце июля 2022 года, рассмотрение дела не завершено до сих пор из-за затягивания со стороны защиты. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: коррупция, залог, расследование, Николай Мартыненко, антикоррупционная прокуратура, суд, ВАКС
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