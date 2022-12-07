ВАКС заочно арестовал экс-нардепа Грановского

Об этом сообщили Центр противодействия коррупции и пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (в САП не называют имени фигуранта).

Согласно релизу САП, Грановский уже объявлен в международный розыск.

"После задержания обвиняемого, находящегося в международном розыске, и не позднее чем через 48 часов с момента доставки в суд судом будет решен вопрос о применении этой меры пресечения", – говорится в релизе.

Как отмечает ЦПК, защита экс-нардепа на заседании суда настаивала, что он не скрывается от следствия, а живет на Кипре.

"По мнению защиты, он не получил статус подозреваемого, а одно из ключевых доказательств обвинения (переписки Грановского с icloud) получено детективами якобы внепроцессуальным способом, а следовательно, является недопустимым доказательством", – добавили в ЦПК.

Меру пресечения Грановскому избрали в рамках расследования уголовного производства о нанесении ущерба Одесскому припортовому заводу (на 99,57% принадлежит государству). Следствие считает его организатором схемы, в результате которой завод недополучил 93,3 млн грн прибыли.

"В рамках досудебного расследования установлено, что в марте – декабре 2015 года народный депутат совместно с доверенным лицом организовал схему, согласно которой Одесский припортовый завод продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. Согласно оформленным соглашениям, частная компания якобы перепродавала по рыночным ценам продукцию предприятия иностранным компаниям из реального сектора экономики, хотя в действительности поставки продукции осуществлял непосредственно Одесский припортовый завод. Как следствие, ОПЗ недополучил доходы на сумму около 93,3 млн грн", – говорится в релизе.