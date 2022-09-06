ВАСУ увеличил залог для экс-нардепа Мартыненко до 24 млн грн

"6 сентября 2022 года Апелляционная палата ВАКС изменила меру пресечения в части размера залога, избранного народному депутату Украины ІІІ–VIII созывов – бывшему председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности (речь идет о Николае Мартыненко. – "ГОРДОН"), который подозревается в получении неправомерной выгоды и отмывании средств", – говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения апелляционных жалоб сторон суд принял решение отменить постановление следственного судьи от 04.08.2022 в части размера залога, достигающего 4,962 млн грн, и возложенных обязательств сдать все свои паспорта для выезда.

"Своим определением коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС постановила применить к указанному депутату залог в размере 24,7 млн грн и возложить обязанность не отлучаться за пределы Украины без разрешения следователя, прокурора, суда", – добавили в САП.

Обязательства, избранные экс-депутату, оставили прежними: он должен прибывать к детективу, прокурору, в суд по первому требованию, сообщать об изменении места своего проживания и воздерживаться от общения со свидетелями по делу.