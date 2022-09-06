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ВАСУ увеличил залог для экс-нардепа Мартыненко до 24 млн грн

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Залог в отношении экс-нардепа Николая Мартыненко вырос на 20 млн грн
Залог в отношении экс-нардепа Николая Мартыненко вырос на 20 млн грн
Фото: depositphotos.com

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) увеличил размер залога экс-нардепу от "Народного фронта" Мартыненко до 24 млн грн. Об этом 6 сентября сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в Facebook.

"6 сентября 2022 года Апелляционная палата ВАКС изменила меру пресечения в части размера залога, избранного народному депутату Украины ІІІ–VIII созывов – бывшему председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности (речь идет о Николае Мартыненко. – "ГОРДОН"), который подозревается в получении неправомерной выгоды и отмывании средств", – говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения апелляционных жалоб сторон суд принял решение отменить постановление следственного судьи от 04.08.2022 в части размера залога, достигающего 4,962 млн грн, и возложенных обязательств сдать все свои паспорта для выезда.

"Своим определением коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС постановила применить к указанному депутату залог в размере 24,7 млн грн и возложить обязанность не отлучаться за пределы Украины без разрешения следователя, прокурора, суда", – добавили в САП. 

Обязательства, избранные экс-депутату, оставили прежними: он должен прибывать к детективу, прокурору, в суд по первому требованию, сообщать об изменении места своего проживания и воздерживаться от общения со свидетелями по делу.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid0uUuzf84MzpqVjshW2rzCRw94PNL75mPK1GRc9Hd96xv34KbMq5J1tJqHkbk7UyqEl

Контекст:

По данным НАБУ, Мартыненко в июле 2014 года получил €311,6 тыс. от руководства чешской компании Škoda JS за продвижение в Украине ее интересов. Компания входит в холдинг "Объединенные машиностроительные заводы", который принадлежит российскому "Газпромбанку", сообщили в НАБУ.

Кроме того, по информации детективов, Мартыненко, будучи нардепом и главой комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, организовал коррупционную схему по завладению деньгами госпредприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

В течение 2008–2012 годов "Энергоатом" провел несколько тендеров по закупке оборудования, но их условия, как считают детективы, были прописаны таким образом, что им отвечал только один участник торгов – чешская компания Škoda JS. Оборудование "Энергоатому" поставлялось по завышенным на 15–20% ценам, "торговую наценку" под видом оплаты консультационных услуг Škoda JS перевела на счета панамской компании Bradcrest. НАБУ считает, что в результате этой схемы Украинскому государству был нанесен ущерб в размере €6,4 млн.

Мартыненко подозревают также в завладении средствами государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" в размере $17,28 млн. Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт по этому подозрению в мае 2018 года. Как заявляли в НАБУ в конце июля 2022 года, рассмотрение дела не завершено до сих пор из-за затягивания со стороны защиты.

4 августа ВАСУ избрал меру пресечения для экс-нардепа Николая Мартыненко – политика отпустили под залог в размере 2 тыс. прожиточных минимумов, составляющем 4,96 млн грн.
 

Теги: Украина, коррупция, ВАСУ, залог, Николай Мартыненко, ВАКС, нардеп
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