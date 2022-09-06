ВАСУ увеличил залог для экс-нардепа Мартыненко до 24 млн грн

"6 сентября 2022 года Апелляционная палата ВАКС изменила меру пресечения в части размера залога, избранного народному депутату Украины ІІІ–VIII созывов – бывшему председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности (речь идет о Николае Мартыненко. – "ГОРДОН"), который подозревается в получении неправомерной выгоды и отмывании средств", – говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения апелляционных жалоб сторон суд принял решение отменить постановление следственного судьи от 04.08.2022 в части размера залога, достигающего 4,962 млн грн, и возложенных обязательств сдать все свои паспорта для выезда.
"Своим определением коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС постановила применить к указанному депутату залог в размере 24,7 млн грн и возложить обязанность не отлучаться за пределы Украины без разрешения следователя, прокурора, суда", – добавили в САП.
Обязательства, избранные экс-депутату, оставили прежними: он должен прибывать к детективу, прокурору, в суд по первому требованию, сообщать об изменении места своего проживания и воздерживаться от общения со свидетелями по делу.
По данным НАБУ, Мартыненко в июле 2014 года получил €311,6 тыс. от руководства чешской компании Škoda JS за продвижение в Украине ее интересов. Компания входит в холдинг "Объединенные машиностроительные заводы", который принадлежит российскому "Газпромбанку", сообщили в НАБУ.
Кроме того, по информации детективов, Мартыненко, будучи нардепом и главой комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, организовал коррупционную схему по завладению деньгами госпредприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".
В течение 2008–2012 годов "Энергоатом" провел несколько тендеров по закупке оборудования, но их условия, как считают детективы, были прописаны таким образом, что им отвечал только один участник торгов – чешская компания Škoda JS. Оборудование "Энергоатому" поставлялось по завышенным на 15–20% ценам, "торговую наценку" под видом оплаты консультационных услуг Škoda JS перевела на счета панамской компании Bradcrest. НАБУ считает, что в результате этой схемы Украинскому государству был нанесен ущерб в размере €6,4 млн.
Мартыненко подозревают также в завладении средствами государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" в размере $17,28 млн. Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт по этому подозрению в мае 2018 года. Как заявляли в НАБУ в конце июля 2022 года, рассмотрение дела не завершено до сих пор из-за затягивания со стороны защиты.
4 августа ВАСУ избрал меру пресечения для экс-нардепа Николая Мартыненко – политика отпустили под залог в размере 2 тыс. прожиточных минимумов, составляющем 4,96 млн грн.