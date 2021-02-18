Венедиктова: Оправдательные приговоры – это стыд для прокуроров

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в 2020 году суды вынесли 687 оправдательных приговоров, а в 2019-м – 920.

Венедиктова была назначена главой Генпрокуратуры 17 марта 2020 года Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Оправдательные приговоры являются большой проблемой для правоохранительной системы Украины. Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила 17 февраля во время заседания парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Оправдательные приговоры – это стыд для прокуроров. Это вопрос, на который нужно обращать внимание", – считает генпрокурор.

По ее информации, в 2020 году суды вынесли 687 оправдательных приговоров, а в 2019-м – 920.

"Еще больший стыд – это оправдание на реабилитирующих основаниях. У нас в 2020 году было 347 оправдательных приговоров по причине отсутствия состава правонарушения или отсутствия надлежащих доказательств вины", – сказала Венедиктова.

Она подчеркнула, что по каждому оправдательному приговору в Офисе генпрокурора и областных прокуратурах проводятся совещания.

Венедиктова была назначена главой Генпрокуратуры 17 марта 2020 года. Это первая женщина на должности генпрокурора в истории Украины.