Венедиктова прокомментировала нападение на съемочную группу журналиста Ткача в Днепре

"Ограничения, предусмотренные законом, не разрешают мне высказаться популярно, а хотелось бы. Посмотрела все, что доступно в интернете. Дала задачу прокурорам немедленно включиться в работу. Руководитель прокуратуры области завтра доложит лично о ходе проведения следственных действий", – написала она.

Венедиктова сообщила, что расследование будет "на контроле". Правоохранители изучат действия всех причастных "без исключения", заявила она.