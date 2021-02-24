Верещук максимально голосует за повышение социальной защиты военнослужащих и ветеранов – данные "Опоры"

По информации проекта "Они голосуют для тебя" проекта гражданской сети "Опора", нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук отдала свой голос практически за все инициативы, касающиеся усиления социальной защиты военнослужащих, ветеранов и их семей.

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук является одним из активно голосующих за социальную защиту военнослужащих, ветеранов и их семей нардепов IX созыва, об этом свидетельствует аналитика интернет-портала "Они голосуют для тебя" проекта гражданской сети "Опора".

По информации проекта, Верещук отдала свой голос практически за все инициативы, касающиеся усиления социальной защиты военнослужащих, ветеранов и их семей. За полтора года Верховная Рада приняла больше десяти законов в этой сфере.

Портал "Они голосуют для тебя" был создан экспертами гражданской сети "Опора" при поддержке партнеров из Великобритании и Австралии. Участники проекта анализируют действия политиков.

Проблемами ветеранов и военных в парламенте занимается, в частности, комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Верещук является председателем подкомитета по государственной безопасности и обороне этого комитета.