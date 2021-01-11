Верещук: Нам нужно научиться рационально подходить к своей истории

На западе Украины стоят памятники советским героям и никто их не бьет кувалдами, заявила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук. Она считает, что насильно навязывать героизацию нельзя, и с историей нужно работать так, чтобы объединять страну.

Ирина Верещук: Если мы будем конфликтовать, мы никогда не построим свою Украину Фото: пресс-служба Ирины Верещук

Украине необходимо выработать толерантное отношение к особенностям восприятия культуры и истории страны в разных регионах, заявила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире телеканала "Наш". Фрагмент программы она опубликовала в своем Facebook.

"Политика [президента Украины] Владимира Зеленского заключается именно в том, чтобы "сшивать" страну. "Сшивать" – это означает толерантное отношение при помощи органов местного самоуправления через местные органы власти, толерантное отношение к культуре, к истории и к особенностям такой истории и культуры в наших регионах", – подчеркнула она.

Политик напомнила, что она родом из Львовской области.

"Я точно знаю, какие культурные особенности У нас. Например, в Раве-Русской, где я имела честь родиться и работать городским головой, стоит памятник неизвестному солдату, стоит стела "Никто не забыт, ничто не забыто". И нормально это воспринимается, никто не бьет кувалдами, никто не рассказывает... На 8 мая мы возлагаем цветы, потому что это было пограничье, мы приняли первыми войну 22 июня 1941 года. Пограничный отряд Федора Васильевича Морина – ему памятник стоит, советским героям. Вот вам Западная Украина", – рассказала Верещук.

Нардеп убеждена, что навязывать отношение к истории нельзя и необходимо использовать культурные особенности для объединения страны.

"Нам главное – чтобы мы не навязывали, не силой принуждали людей принимать или не принимать героев, героизировать, глорифицировать. Потому что потом появляются сообщения послов и целые ноты протеста государств. Нам надо научиться рационально подходить к своей истории. К тем ее страницам, которые могут построить в будущем основы развитой Украины. А если мы будем конфликтовать, переводить все в сферу и плоскость только конфликта и заострения конфликта, растравливая эти раны, мы никогда не построим свою Украину", – резюмировала она.