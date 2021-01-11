ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Верещук: Нам нужно научиться рационально подходить к своей истории

На западе Украины стоят памятники советским героям и никто их не бьет кувалдами, заявила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук. Она считает, что насильно навязывать героизацию нельзя, и с историей нужно работать так, чтобы объединять страну.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ирина Верещук: Если мы будем конфликтовать, мы никогда не построим свою Украину
Ирина Верещук: Если мы будем конфликтовать, мы никогда не построим свою Украину
Фото: пресс-служба Ирины Верещук

Украине необходимо выработать толерантное отношение к особенностям восприятия культуры и истории страны в разных регионах, заявила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире телеканала "Наш". Фрагмент программы она опубликовала в своем Facebook.

"Политика [президента Украины] Владимира Зеленского заключается именно в том, чтобы "сшивать" страну. "Сшивать" – это означает толерантное отношение при помощи органов местного самоуправления через местные органы власти, толерантное отношение к культуре, к истории и к особенностям такой истории и культуры в наших регионах", – подчеркнула она.

Политик напомнила, что она родом из Львовской области.

"Я точно знаю, какие культурные особенности У нас. Например, в Раве-Русской, где я имела честь родиться и работать городским головой, стоит памятник неизвестному солдату, стоит стела "Никто не забыт, ничто не забыто". И нормально это воспринимается, никто не бьет кувалдами, никто не рассказывает... На 8 мая мы возлагаем цветы, потому что это было пограничье, мы приняли первыми войну 22 июня 1941 года. Пограничный отряд Федора Васильевича Морина – ему памятник стоит, советским героям. Вот вам Западная Украина", – рассказала Верещук. 

Нардеп убеждена, что навязывать отношение к истории нельзя и необходимо использовать культурные особенности для объединения страны.

"Нам главное – чтобы мы не навязывали, не силой принуждали людей принимать или не принимать героев, героизировать, глорифицировать. Потому что потом появляются сообщения послов и целые ноты протеста государств. Нам надо научиться рационально подходить к своей истории. К тем ее страницам, которые могут построить в будущем основы развитой Украины. А если мы будем конфликтовать, переводить все в сферу и плоскость только конфликта и заострения конфликта, растравливая эти раны, мы никогда не построим свою Украину", – резюмировала она.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/videos/1566605600192624/

Теги: Львов, Украина, памятник, Западная Украина, Ирина Верещук, история, объединение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Уже прошло немало". Ткаченко поздравил жену с годовщиной венчания
"Уже прошло немало". Ткаченко поздравил жену с годовщиной венчания
"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии
"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии
Бабкин показал, как расслабляется с револьвером в руках
Бабкин показал, как расслабляется с револьвером в руках
Умерла 96-летняя мать миллиардера Брэнсона. Накануне она переболела СОVID-19
Умерла 96-летняя мать миллиардера Брэнсона. Накануне она переболела СОVID-19
"Почти два часа стояли в пробке, куча аварий". Жена украинского ведущего рассказала, как они возвращались из Львова в Киев
"Почти два часа стояли в пробке, куча аварий". Жена украинского ведущего рассказала, как они возвращались из Львова в Киев
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
"Хватило мозгов вернуться". Тодоренко на Бали едва не погибла под высокой волной
"Хватило мозгов вернуться". Тодоренко на Бали едва не погибла под высокой волной
Жена Остапчука рассказала, в каких отношениях состоит с его бывшей супругой
Жена Остапчука рассказала, в каких отношениях состоит с его бывшей супругой
"Не узнала папу". Бывшая жена Пескова показала, как он в образе Деда Мороза довел их дочь до слез. Фото
"Не узнала папу". Бывшая жена Пескова показала, как он в образе Деда Мороза довел их дочь до слез. Фото
"Люблю его ласковые прикосновения". Брежнева поделилась постельным снимком
"Люблю его ласковые прикосновения". Брежнева поделилась постельным снимком
Британский комментатор "Евровидения 2021" сообщил подробности проведения конкурса
Британский комментатор "Евровидения 2021" сообщил подробности проведения конкурса
Принц Уильям вместе с семьей переезжает из Лондона в загородную резиденцию – СМИ
Принц Уильям вместе с семьей переезжает из Лондона в загородную резиденцию – СМИ
"Все натуральные, а не отфотошопленные". Фаны Подольской оценили ее натуралистичное фото
"Все натуральные, а не отфотошопленные". Фаны Подольской оценили ее натуралистичное фото
Брежнева с Меладзе и младшей дочерью отдыхает в Италии. Фото
Брежнева с Меладзе и младшей дочерью отдыхает в Италии. Фото
Свадьба Бузовой на Мальдивах была символической – СМИ
Свадьба Бузовой на Мальдивах была символической – СМИ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"В Новый год с любимыми!" Ани Лорак обнародовала совместные фото с дочерью, которую на Рождество навестил отец
"В Новый год с любимыми!" Ани Лорак обнародовала совместные фото с дочерью, которую на Рождество навестил отец
Бузова на Мальдивах вышла замуж за Dava – СМИ
Бузова на Мальдивах вышла замуж за Dava – СМИ
  Кинопремьеры-2021. Список ожидаемых украинских и зарубежных фильмов
Кинопремьеры-2021. Список ожидаемых украинских и зарубежных фильмов
Три пляжных образа Каменских на Мальдивах. Фото
Три пляжных образа Каменских на Мальдивах. Фото
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
В Яремче на Рождество знаменитости готовили кутью и соревновались за звание лучшего кулинара
В Яремче на Рождество знаменитости готовили кутью и соревновались за звание лучшего кулинара
"Все еще сексуальный". Поклонники Беккера прокомментировали его фото в роли модели
"Все еще сексуальный". Поклонники Беккера прокомментировали его фото в роли модели
"Ну сейчас набегут критики", "Это роскошь". В сети комментируют пикантное фото Светланы Бондарчук
"Ну сейчас набегут критики", "Это роскошь". В сети комментируют пикантное фото Светланы Бондарчук
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS