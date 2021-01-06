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Верещук: Не вижу серьезных оснований для введения тотального локдауна

Сейчас нет никаких оснований считать, что тотальный локдаун в связи с распространением коронавирусной инфекции необходимо вводить, заявила народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук. Она считает, что пик заболеваемости и его совпадение с волной гриппа может произойти не сейчас, а в феврале.

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Ирина Верещук: Мы видим позитивную динамику, когда больше людей выздоровело, чем инфицировалось
Ирина Верещук: Мы видим позитивную динамику, когда больше людей выздоровело, чем инфицировалось
Фото: пресс-служба Ирины Верещук

Во введении "карантина зимних каникул" в Украине сейчас нет необходимости, заявила в эфире телеканала NewsOne народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук. Политик опубликовала фрагмент программы в своем Facebook. "Не вижу серьезных оснований для введения тотального локдауна", – написала она.

"Моя позиция –  локдаун как минимум нужно перенести. Я понимаю, что может быть пик заболеваемости, который будет совпадать с гриппом, сезонным заболеванием, и это может быть даже в феврале, и тогда можно это рассматривать. Но сейчас нет никаких оснований считать, что локдаун, такой тотальный локдаун необходимо вводить. Потому что вы правы: у нас есть математические расчеты: динамика не растет. Мы видим даже наоборот, позитивную динамику, когда больше людей выздоровело, чем даже инфицировалось. У нас летальность в пределах контролируемых, так сказать, процессов и показателей. Берем еще один показатель – койко-места, заполненность койко-мест. У нас тоже это не критично, мы не имеем даже 50% заполненности койко-мест, тогда как ставили это в качестве показателя", – уверена Верещук.

С 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине планируется ввести "карантин зимних каникул". В этот период будет запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

В Офисе президента Украины накануне запланированного ужесточения карантинных ограничений проводят "тщательную оценку трендов количества заболевших" коронавирусом. Об этом сообщило 5 января агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник в Офисе президента. Решение по этому поводу примут 7 января, рассказал инсайдер.

Теги: грипп, карантин, Ирина Верещук, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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