Верещук: В воюющей стране руководители Вооруженных сил не могут судиться между собой на глазах у солдат и офицеров, а главное – на глазах у народа

Новости об исках четырех украинских генералов высшего командного состава против министра обороны Украины – вопрос не юридический и даже не политический, это вопрос национальной безопасности, заявила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

В Украине нельзя допустить, чтобы высшее военное руководство подавало в суд на министра обороны, потому что это вопрос национальной безопасности для воюющей страны, заявила в своем Facebook нардеп от "Слуги народа", глава подкомитета по государственной безопасности и обороны комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.

"Господа генералы, прекратите это! Теперь это стало публичным. СМИ пишут о судебных исках некоторых высших руководителей ВСУ против министра обороны. Генералы оспаривают дисциплинарные взыскания со стороны министра. В этой истории я никого не поддерживаю и не виню. Тем более я не знаю и не хочу знать подробностей. Но это позор. В воюющей стране руководители Вооруженных сил не могут судиться между собой на глазах у солдат и офицеров, а главное – на глазах у народа. Это не юридический вопрос. И даже не политический. Это вопрос национальной безопасности. Обращаюсь к господину министру обороны и генералам: пожалуйста, прекратите это!" – написала политик.

29 января бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко со ссылкой на свои источники сообщил, что четыре генерала высшего командного состава – командующий командования медицинских сил Вооруженных сил Украины, командующий Воздушными силами, начальник Генерального штаба и главнокомандующий ВСУ – судятся с министром обороны Украины.

Гриценко уточнил, что не знает сути исков, и назвал эту ситуацию катастрофической.

"Важно другое: ...четверо генералов-фронтовиков вместе с министром обороны воюющей страны полощут в судах грязное белье. От этого радуются "волки" в судейских мантиях, а главное – радуется [президент РФ Владимир] Путин-агрессор", – заявил экс-министр.