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Верховная Рада приняла выход Украины еще из двух договоров, заключенных в рамках СНГ

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Рада приняла 16 законов и 17 законопроектов на заседании 12 января
Рада приняла 16 законов и 17 законопроектов на заседании 12 января
Фото: Верховна Рада України / Telegram

Верховная Рада 12 января приняла законы о выходе из двух международных договоров Украины, заключенных в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк

Также об этом проинформировала пресс-служба парламента. 

За принятие законопроекта № 0162 "О выходе из Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности" проголосовали 322 народных депутата. Это соглашение было заключено 20 марта 1992 года. Оно предусматривало возможность оношений между судами и другими органами государств-участников СНГ.

За принятие законопроекта №0168 "О выходе из Конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения" проголосовало 325 народных депутатов. Конвенция была подписана от имени Украины 28 марта 1997 года и ратифицирована 11 января 2000 года.

На пленарном заседании 12 января Рада приняла 16 законов и 17 законопроектов, отметила пресс-служба парламента. 

Контекст:

СНГ было создано в 1991 году по инициативе глав Украины, Беларуси и России в результате подписания соглашения в Беловежской пуще.

В 2018 года начался процесс выхода Украины из СНГ. Пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ и в конце августа Украина закрыла представительство при СНГ. С 2019 года Украина вышла из ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ. В МИД Украины заявляли, что в целом Киев проведет инвентаризацию 236 договоров в рамках СНГ.

Теги: Верховная Рада, Украина, СНГ, закон, законопроект, конвенция, деятельность, соглашение
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