Верховная Рада приняла выход Украины еще из двух договоров, заключенных в рамках СНГ

Также об этом проинформировала пресс-служба парламента.

За принятие законопроекта № 0162 "О выходе из Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности" проголосовали 322 народных депутата. Это соглашение было заключено 20 марта 1992 года. Оно предусматривало возможность оношений между судами и другими органами государств-участников СНГ.

За принятие законопроекта №0168 "О выходе из Конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения" проголосовало 325 народных депутатов. Конвенция была подписана от имени Украины 28 марта 1997 года и ратифицирована 11 января 2000 года.

На пленарном заседании 12 января Рада приняла 16 законов и 17 законопроектов, отметила пресс-служба парламента.