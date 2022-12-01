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Верховная Рада усилила ответственность за нарушение авторских прав. Решения приняты в рамках евроинтеграции

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Законопроекты поддержали 285 и 266 нардепов
Законопроекты поддержали 285 и 266 нардепов
Фото: Верховна Рада України / Facebook

1 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты №5643 и №5552-1, которые являются частью евроинтеграции Украины. Об этом проинформировал сайт парламента.

Согласно карточкам документов на сайте Рады, законопроекты поддержали соответственно 285 и 266 народных депутатов при необходимых 226.

В парламенте отметили, что речь идет о принятии закона "Об авторском праве и смежных правах".

"Проект закона предусматривает усиление ответственности за нарушение прав на объект права интеллектуальной собственности", – говорится в пояснительной записке к документу №5552-1.

В принятом проекте закона №5643 прописано, что нарушение авторских прав наказывается как штрафом (от 5 тыс. необлагаемых минимумов), так и лишением свободы на срок до восьми лет.

Контекст:

В 2020 году в Раду вносили посвященный авторскому праву законопроект №4537, который раскритиковали и призвали отклонить представители сферы культуры и искусства Украины.

Позже появились альтернативные проекты законов об авторском праве.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Верховная Рада, авторские права, евроинтеграция, закон, законопроект, документы
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