Верховная Рада усилила ответственность за нарушение авторских прав. Решения приняты в рамках евроинтеграции

Согласно карточкам документов на сайте Рады, законопроекты поддержали соответственно 285 и 266 народных депутатов при необходимых 226.

В парламенте отметили, что речь идет о принятии закона "Об авторском праве и смежных правах".

"Проект закона предусматривает усиление ответственности за нарушение прав на объект права интеллектуальной собственности", – говорится в пояснительной записке к документу №5552-1.

В принятом проекте закона №5643 прописано, что нарушение авторских прав наказывается как штрафом (от 5 тыс. необлагаемых минимумов), так и лишением свободы на срок до восьми лет.