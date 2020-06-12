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Верховный Суд отказался вернуть Трубе должность главы Госбюро расследований

12 июня коллегия судей Кассационного административного суда приняла решение отказать бывшему руководителю Государственного бюро расследований Роману Трубе в удовлетворении исковых требований, связанных с его увольнением.

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27 декабря 2019 года Зеленский уволил Трубу
27 декабря 2019 года Зеленский уволил Трубу
Фото: dbr.gov.ua

Верховный Суд Украины отказался признать противоправным указ президента Владимира Зеленского об увольнении Романа Трубы с должности главы Государственного бюро расследований. Об этом сообщает сегодня пресс-служба суда на своей странице в Facebook.

"Верховный Суд отказал в удовлетворении исковых требований Роману Трубе, который просил признать противоправным и недействительным указ президента Украины от 27 декабря 2019 №960/2019 о его увольнении с должности директора Государственного бюро расследований", – отметили в пресс-службе.

Решение принято на сегодняшнем заседании коллегией судей Кассационного административного суда.

В суде добавили, что полный текст решения будет доступен в течении пяти дней.

https://www.facebook.com/supremecourt.ua/posts/713087536132801

16 августа 2018 года Труба заявил о начале работы Госбюро.

3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла в целом с технико-юридическими правками законопроект №2116 "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований", который предусматривает смену руководства ведомства после вступления закона в силу.

27 декабря Зеленский уволил Трубу и назначил временно исполняющим обязанности директора ведомства нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

28 января Труба заявил, что подал в Верховный Суд иск о признании незаконным указа президента о досрочном прекращении его полномочий на посту директора ГБР.

Теги: Верховный Суд, Владимир Зеленский, увольнение, Роман Труба, суд, ГБР
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