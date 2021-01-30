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Ветерана Бучу, который фигурирует в деле Шеремета, суд отпустил под домашний арест

Ивано-Франковский апелляционный суд отправил Владислава Грищенко (позывной Буча), который фигурирует в деле об убийстве Павла Шеремета, под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет.

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Срок действия меры пресечения для Бучи установили до 20 февраля
Срок действия меры пресечения для Бучи установили до 20 февраля
Фото: Заборона / Telegram

Ивано-Франковский апелляционный суд на заседании 29 января изменил меру пресечения для Владислава Грищенко (позывной Буча), который фигурирует в деле об убийстве Павла Шеремета. Об этом сообщила "Заборона" в Telegram. 

Издание обнародовало запись оглашения решения суда, согласно которому Грищенко освободили под круглосуточный домашний арест и обязали носить электронный браслет. Срок действия меры пресечения установлен до 20 февраля. 

"Заборона" отметила, что суд запретил Буче и его супруге Инне Грищенко (позывной Пума) сожительствовать и связываться любыми средствами связи на время домашнего ареста.

Так как супруги живут вместе и прописаны в одной квартире в Киеве, суду предстоит решить дополнительные условия домашнего ареста Владислава Грищенко, сообщило издание. 

Супругов Владислава и Инну Грищенко подозревают в подготовке взрыва в Ивано-Франковской области. Как пишут "Ґрати", летом 2018 года под авто бизнесмена Михаила Чекурака заложили взрывное устройство, однако оно не сработало. Он обратился в полицию. По данным следствия, супруги Грищенко готовили взрыв, еще один подозреваемый – Иван Вакуленко – возил Владислава Грищенко на место, где должно было состояться покушение. В сентябре 2019 года был задержан Владислав Грищенко, а в ноябре – его жена. Мужчина находится под арестом.

9 декабря на судебном заседании Владислав Грищенко заявил, что ему якобы предлагали взять на себя ответственность за убийство журналиста Павла Шеремета или сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Максима Шаповала, а также за взорванные в октябре 2015 года электроопоры в Херсонской области.

10 декабря "Украинская правда" сообщила, что из Единого реестра судебных решений исчезло несколько определений по делу Владислава Грищенко.

18 декабря адвокат Владислава Грищенко Виталий Ковальчук сообщил, что по делу о неудавшемся покушении на Чекурака правоохранители задержали предполагаемого организатора. "Ґрати" сообщают, что это предприниматель Василий Шкондеюк.

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета супруги Грищенко фигурируют как "лица, владеющие информацией". О подозрении им не сообщали.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Павел Шеремет, Ивано-Франковск, Владислав Грищенко, апелляционный суд, домашний арест, суд, Инна Грищенко, Михаил Чекурак
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