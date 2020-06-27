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ПОЛИТИКА

Виктор Ляшко заявил о президентских амбициях

Замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что, возможно, примет участие в президентских выборах в 2029 году.

 
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Виктор Ляшко не исключил, что примет участие в выборах президента 2029 года
Виктор Ляшко не исключил, что примет участие в выборах президента 2029 года
Фото: EPA

Замминистра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что хотел бы стать президентом страны, и не исключил, что выдвинет свою кандидатуру в будущем. Об этом он сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман 26 июня, отвечая на вопрос о политических амбициях и возможном участии в выборах мэра Киева.

В частности, он прямо не ответил на вопрос, собирается ли участвовать в выборах столичного городского головы.

"Как только будет официальная информация и мы победим коронавирусную болезнь, тогда будем говорить о других вещах, в том числе и моих политических амбициях. […] Давайте подождем официальную позицию президента [Владимира Зеленского], партии "Слуга народа"… Я думаю, они выберут достойного человека, чтобы баллотироваться на пост мэра Киева", – заявил Ляшко.

Отвечая на уточняющий вопрос, хочет ли он стать мэром, замминистра сказал: "Я думаю, что мало кто ответил бы "Нет" на такое предложение".

При этом Виктор Ляшко добавил, что хотел бы стать президентом, но, вероятно, будет баллотироваться через девять лет.

"Наверное, да. На следующих [выборах президента в 2024 году], наверное, нет. А вот [в 2029 году], возможно, да. Если не забудете фамилию Ляшко, потому что ковидную эпидемию мы точно преодолеем за этот период", – сказал санврач.

В то же время чиновник сказал, что сейчас думает только о преодолении пандемии коронавируса и отдыхе.

"Я врач по профессии. Поэтому больше всего я бы хотел преодолеть эпидемию коронавируса и хотя бы неделю провести дома с женой и ребенком. Без телефона! Это то, о чем я больше всего мечтаю. После этого я готов вернуться", – подчеркнул Ляшко.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок.

О намерении баллотироваться на пост столичного мэра уже заявили трое нардепов от "Слуги народа": Александр ДубинскийАлександр Ткаченко (накануне он был назначен министром культуры) и Николай Тищенко. Ирина Верещук говорила, что вопрос ее участия в выборах Киевского городского головы "остается открытым". По данным СМИ, участие в выборах может принять и Виктор Ляшко. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что кандидат от "Слуги народа" будет выбран на основании результатов социологических замеров.

Теги: Киев, выборы, эпидемия, Алеся Бацман, местные выборы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус
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