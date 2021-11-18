Власти хотят отслеживать международные посылки украинцев. В "Новой почте" заявили о тотальном контроле

Если норма закона будет принята, она приведет к тому, что часть украинцев откажется забирать свои посылки, заявили в "Новой почте" Фото: Нова пошта / Facebook

Документ был принят с энтузиазмом игроками рынка и гражданами страны. Проект закона направлен на борьбу с контрабандой, облегчение администрирования международных посылок и на упрощение жизни украинцев, которые хотят покупать товары на иностранных интернет-площадках, написало 16 ноября Ain.ua.

При этом документ предлагает обязать операторов почтовой связи вносить в один из реестров идентификационный номер налогоплательщика или паспортные данные получателей посылок.

"Это означает, что теперь при получении посылки с AliExpress или eBay украинцам нужно будет предоставить сотруднику почты свои документы, чтобы он мог внести персональные данные получателя в реестр", – отметили в публикации.

В "Новой почте" негативно отнеслись к возможному введению обязательства для операторов почтовой связи сбора копий паспортов и идентификационных кодов получателей посылок, сообщило 16 ноября агентство "Интерфакс-Украина".

"Тотальный контроль с помощью поименного отслеживания покупок каждого отдельного гражданина приведет к тенизации этого рынка и перетеканию потоков товаров в серые и черные схемы. Эта норма отнимает возможность у украинцев покупать на международных e-commerce-площадках", – подчеркнули в заявлении компании.

Если норма закона будет принята, она приведет к тому, что часть украинцев откажется предоставлять свой ИНН или паспорт и на складах перевозчиков накопятся тысячи посылок, "которые мы просто не сможем обработать и выдать клиентам", пояснили в "Новой почте".

Представители компании также обратили внимание на то, что эта норма не согласовывается с законодательством Украины о защите персональных данных.

"Фактически получатели будут вынуждены раздавать свои данные налево и направо. При этом и экспресс-перевозчики, и государство должны обеспечить понятные механизмы сбора, обработки и использования персональных данных, которые должны быть прозрачны для лиц, чьих персональных данных это касается", – отметили в компании.

Журналист издания "Цензор.НЕТ" Юрий Винничук 17 ноября написал в Facebook, что правки, обязывающей почтовых операторов собирать паспортные данные получателей, не было, когда законопроект приняли в первом чтении.

"Она появилась во время подготовки ко второму чтению. Ее авторами являются [нардепы] Марьян Заблоцкий из "Слуги народа" и Нина Южанина из "Европейской солидарности"... Почтовые операторы озабочены такими нововведениями. Говорят, что подобные требования работают в России, Беларуси и Казахстане, в то же время в Европе почтовые операторы не собирают паспортные данные получателей посылок, ведь это нарушение прав граждан", – сообщил журналист.