ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Власти хотят отслеживать международные посылки украинцев. В "Новой почте" заявили о тотальном контроле

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Если норма закона будет принята, она приведет к тому, что часть украинцев откажется забирать свои посылки, заявили в "Новой почте"
Если норма закона будет принята, она приведет к тому, что часть украинцев откажется забирать свои посылки, заявили в "Новой почте"
Фото: Нова пошта / Facebook

Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект №4279 о внесении изменений в Таможенный кодекс. В нем, в частности, содержится норма, обязывающая почтовых операторов собирать паспортные данные украинцев при получении посылок из-за границы.

Документ был принят с энтузиазмом игроками рынка и гражданами страны. Проект закона направлен на борьбу с контрабандой, облегчение администрирования международных посылок и на упрощение жизни украинцев, которые хотят покупать товары на иностранных интернет-площадках, написало 16 ноября Ain.ua.

При этом документ предлагает обязать операторов почтовой связи вносить в один из реестров идентификационный номер налогоплательщика или паспортные данные получателей посылок.

"Это означает, что теперь при получении посылки с AliExpress или eBay украинцам нужно будет предоставить сотруднику почты свои документы, чтобы он мог внести персональные данные получателя в реестр", – отметили в публикации.

В "Новой почте" негативно отнеслись к возможному введению обязательства для операторов почтовой связи сбора копий паспортов и идентификационных кодов получателей посылок, сообщило 16 ноября агентство "Интерфакс-Украина".

"Тотальный контроль с помощью поименного отслеживания покупок каждого отдельного гражданина приведет к тенизации этого рынка и перетеканию потоков товаров в серые и черные схемы. Эта норма отнимает возможность у украинцев покупать на международных e-commerce-площадках", – подчеркнули в заявлении компании.

Если норма закона будет принята, она приведет к тому, что часть украинцев откажется предоставлять свой ИНН или паспорт и на складах перевозчиков накопятся тысячи посылок, "которые мы просто не сможем обработать и выдать клиентам", пояснили в "Новой почте".

Представители компании также обратили внимание на то, что эта норма не согласовывается с законодательством Украины о защите персональных данных.

"Фактически получатели будут вынуждены раздавать свои данные налево и направо. При этом и экспресс-перевозчики, и государство должны обеспечить понятные механизмы сбора, обработки и использования персональных данных, которые должны быть прозрачны для лиц, чьих персональных данных это касается", – отметили в компании.

Журналист издания "Цензор.НЕТ" Юрий Винничук 17 ноября написал в Facebook, что правки, обязывающей почтовых операторов собирать паспортные данные получателей, не было, когда законопроект приняли в первом чтении.

"Она появилась во время подготовки ко второму чтению. Ее авторами являются [нардепы] Марьян Заблоцкий из "Слуги народа" и Нина Южанина из "Европейской солидарности"... Почтовые операторы озабочены такими нововведениями. Говорят, что подобные требования работают в России, Беларуси и Казахстане, в то же время в Европе почтовые операторы не собирают паспортные данные получателей посылок, ведь это нарушение прав граждан", – сообщил журналист.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4502565539797180&id=100001313345500

Контекст:

Верховная Рада в январе 2021 года в первом чтении приняла законопроекты №4278 и №4279, которые повышают необлагаемую стоимость международных посылок для физлиц со 100 до 150, а также определяют почтового оператора ответственным за уплату налогов с международных почтовых отправлений.

Законопроект №4279 также предлагает расширить перечень товаров, которые запрещено пересылать в международных отправлениях. Список предлагают пополнить запретом на пересылку алкогольных напитков и табачных изделий, независимо от их стоимости.

В 2019 году Нина Южанина, которая тогда возглавляла комитет Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, заявляла, что люди, которые заказывают товары из-за рубежа для себя, не пострадают. По ее данным, количество посылок суммой выше €150 составляло лишь 1,4% от общего числа, писало агентство LIGA.net.

Теги: Верховная Рада, Украина, Юрий Винничук, Новая почта, Таможенный кодекс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  73-летний принц Чарльз прокомментировал здоровье 95-летней матери – королевы Великобритании Елизаветы II
  73-летний принц Чарльз прокомментировал здоровье 95-летней матери – королевы Великобритании Елизаветы II
Партнерша участника "Танцев со звездами" Константина Войтенко Роксоляна Маланчук показала поцелуй с бойфрендом
Партнерша участника "Танцев со звездами" Константина Войтенко Роксоляна Маланчук показала поцелуй с бойфрендом
Четырехлетний сын 58-летнего футболиста Гэри Стивенса умер от рака
Четырехлетний сын 58-летнего футболиста Гэри Стивенса умер от рака
Экс-жена Гейтса после развода уехала в Южную Африку
Экс-жена Гейтса после развода уехала в Южную Африку
  Тина Кароль в Грузии рассказала, почему не гастролирует в России
  Тина Кароль в Грузии рассказала, почему не гастролирует в России
"Красотка". Актриса студии "Квартал 95" томно позировала на софе в турецком отеле
"Красотка". Актриса студии "Квартал 95" томно позировала на софе в турецком отеле
"Люблю вас, ребята". Нигерийский певец Давидо собрал 160 млн найр после того, как просто выложил в Twitter номер своей карты
"Люблю вас, ребята". Нигерийский певец Давидо собрал 160 млн найр после того, как просто выложил в Twitter номер своей карты
"Милашка. Очень сладкое фото". Узерли снялась в откровенном декольте
"Милашка. Очень сладкое фото". Узерли снялась в откровенном декольте
Звезда фильмов о Человеке-пауке Холланд заявил, что страдает от сонного паралича и лунатизма
Звезда фильмов о Человеке-пауке Холланд заявил, что страдает от сонного паралича и лунатизма
"Смелая женщина. Не каждая решится показать себя с прыщами, желтыми зубами, нулевым размером груди". Собчак взорвала сеть снимками без макияжа
"Смелая женщина. Не каждая решится показать себя с прыщами, желтыми зубами, нулевым размером груди". Собчак взорвала сеть снимками без макияжа
"Мой босс Веня". Тина Кароль прилетела на день рождения сына в Великобританию. Фото
"Мой босс Веня". Тина Кароль прилетела на день рождения сына в Великобританию. Фото
"Понятно, почему Гордон не смог пройти мимо". Бацман показала, как выглядела 17 лет назад
"Понятно, почему Гордон не смог пройти мимо". Бацман показала, как выглядела 17 лет назад
"Если бы голая", "Аж больно стало". Тодоренко в мини резко села на шпагат
"Если бы голая", "Аж больно стало". Тодоренко в мини резко села на шпагат
"Очень красивая". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук позировала на четвереньках в секси-бикини
"Очень красивая". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук позировала на четвереньках в секси-бикини
Помощница режиссера "Ржавчины" подала в суд на Болдуина. Она заявила, что в сценарии выстрела не было
Помощница режиссера "Ржавчины" подала в суд на Болдуина. Она заявила, что в сценарии выстрела не было
"Все были в шоке и с раскрытыми ртами". Maruv показала, что происходило на ее концертах в Киеве
"Все были в шоке и с раскрытыми ртами". Maruv показала, что происходило на ее концертах в Киеве
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Бабе за 40 – понеслись голые фото", "Фото, как у Волочковой". Собчак на новом пляжном снимке показала соски (89485)
2
"Готова прижаться к любому бубенцу", "Грузины остались довольны". Волочкова показала, что делала в ресторане (84207)
3
"Ловим кайф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в микрокупальнике взяла в рот соску (65401)
4
Крапивина показала, как выглядела Лобода почти 10 лет назад (56231)
5
"Я тоже был в окружении телочек", "Девчули еще не в курсе, что рядом спикер парламента". Разумков рассказал, где познакомился с женой (53864)
6
65-летний продюсер Бебешко озвучил размер своей пенсии (53747)
7
"Нет слов, одни эмоции". 55-летняя Сальма Хайек показала грудь и ноги (51440)
8
"Эта женщина знает толк в эротике", "Оргазм для глаз и ушей". Maruv показала секс с мужем (45455)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS