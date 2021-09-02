Гетманцев рассказал, когда парламент увеличит лимит стоимости международных посылок до €150

По его словам, последние полтора месяца активно проходили консультации по новым законопроектам, проголосованным ВР в первом чтении, и нардеп рассчитывает, что уже в сентябре их будут принимать в целом.

Речь идет, в частности, о большом налоговом законопроекте №5600, который должен упразднить всевозможные налоговые льготы; пакете законопроектов о реформе небанковского финансового рынка; изменениях в ряд законодательных актов, касающихся Национального банка Украины – чтобы сделать его более независимым.

"Если говорить о том, что гораздо ближе людям, то будем рассматривать документ о почтовых посылках. Он давно лежит в зале. Его принятие упрощает систему оформления международных почтовых отправлений, и при этом увеличится необлагаемый минимум до €150", – сообщил Гетманцев.

Кроме того, депутаты рассмотрят законопроект о повышении суммы гарантирования вкладов государством до 600 тыс. грн.

Гетманцев: Нет и не будет права у государства спросить, откуда у вас квартира, машина, дача, деньги, бриллианты. Читайте полную версию интервью