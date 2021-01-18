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Во время повторных местных выборов в Украине 17 января полиция зафиксировала 84 сообщения о нарушениях

Правоохранители составили 35 протоколов об административных правонарушениях на местных выборах в Украине 17 января. Большинство из них касались публичного разглашения результатов голосования.

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Местные выборы 17 января прошли в 15 регионах Украины, сообщили в Нацполиции
Местные выборы 17 января прошли в 15 регионах Украины, сообщили в Нацполиции
Фото: EPA

Полиция зафиксировала 84 сообщения о нарушениях во время повторных местных выборов в Украине 17 января. Об этом пресс-служба Нацполиции Украины заявила 18 января.

Повторные выборы проходили в 15 регионах страны.

Правоохранители составили 35 протоколов об административных правонарушениях. 32 из них – по ст. 212-22 Кодекса Украины об административных правонарушениях (публичное разглашение избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования), один – по ст. 173 (мелкое хулиганство), один – по ст. 44-3 (нарушение правил карантина) и один – по 212-10 (нарушение ограничений по ведению агитации в день голосования).

Кроме этого, полиция сообщила о задержании пятерых киевлян, которые могли участвовать в "каруселях".

"Сотрудники Броварского отдела полиции в рамках расследования уголовного производства установили пятерых жителей Киева, которые изменили место регистрации и незаконно проголосовали на одном из избирательных участков Броваров. Хозяин квартиры сообщил, что этих людей не знает и разрешение на регистрацию по месту жительства им не предоставлял", – говорится в сообщении.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

17 января, в частности, прошли выборы мэров Броваров и Борисполя Киевской области и Новгорода-Северского Черниговской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: выборы, полиция, Борисполь, Бровары, местные выборы, нарушение, Новгород-Северский
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