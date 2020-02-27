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Волкер: Не верю, что Россия намерена завершить войну

Москву устраивает продолжение конфликта на Донбассе, и она продолжает попытки перевести международное давление за невыполнение Минских соглашений на Украину. Об этом заявил экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

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Волкер: Зеленский не дал россиянам выйти из-под международного давления
Волкер: Зеленский не дал россиянам выйти из-под международного давления
Фото: radiosvoboda.org

Россия не собирается принимать меры для прекращения военного конфликта на востоке Украины. Такое мнение в интервью "Укринформу", которое опубликовано 27 февраля, высказал бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

"Одной из разумных вещей, которую сделал президент [Украины Владимир] Зеленский, является то, что он занял четкую позицию, заявив о готовности идти на мирные инициативы, делать шаги вперед. Таким образом, он не дал россиянам выйти из-под международного давления и вернул его назад, на Россию, заявив, что Украина готова попробовать продвигаться дальше. Но возникает вопрос: что Москва готова сделать для этого? И, думаю, это сработало. Я не верю, что Россия намерена завершить войну. Я думаю, что для них вполне комфортна нынешняя ситуация", – заявил дипломат.

Российский президент Владимир Путин пытается возложить на Украину вину за невыполнение Минских соглашений, утверждая, что Россия вообще не несет ответственности за "Минск", отметил Волкер.

"Шаги по укреплению Украины – в демократической, политической, экономической сферах, в построении прочного, жизнеспособного и безопасного общества – это то, что сейчас имеет важнейшее значение. Это также продемонстрирует президенту Путину, что продолжать оккупацию части Украины не стоит", – сказал экс-спецпредставитель Госдепа.

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Объединенными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Минские соглашения, Владимир Зеленский, война на Донбассе, Курт Волкер
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