"Воспитанный сотрудник КГБ". Лукашенко рассказал, как познакомился с Путиным

В начале своего президентства Владимир Путин больше походил на сотрудника спецслужб, чем на главу государства, но затем стал маститым политиком. Об этом в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, которая вышла в эфир 6 августа на YouTube-канале "В гостях у Гордона", заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Когда я его встретил в первый раз президентом – ну, это, наверное, был больше воспитанный сотрудник КГБ. В хорошем смысле слова. Он аккуратно наблюдал за ситуацией: опыта у него особого не было в этих хитросплетениях. Но вел себя достойно. На рожон никогда не лез, не спорил, выслушивал", – отметил он.

Сейчас, по мнению Лукашенко, у Путина нет необходимости так себя вести, потому что "у него компьютер работает уже".

Белорусский президент утверждает, что не запомнил первой встречи с Путиным, которая произошла, еще когда тот работал в мэрии Санкт-Петербурга.

"Я приехал в Питер, а встречал и сопровождал меня там от делегации питерской Владимир Владимирович Путин. Когда он стал президентом, мы сидели и обедали, он говорит: "Слушай, а ты не помнишь, когда мы с тобой познакомились?" Я говорю: "Ну, наверное, где-то ты с [президентом РФ Борисом] Ельциным, может…" – "Нет. Помнишь, ты приезжал к [мэру Санкт-Петербурга Анатолию] Собчаку?" – "Да, помню, в театр ходил". И он мне начал: "А ты не помнишь, кто тебя встречал?" Я говорю: "Неужели ты?" – рассказал Лукашенко украинскому журналисту.

Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года. Путин был президентом РФ в 2000–2008 годах, в 2012-м вновь стал главой Кремля.

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