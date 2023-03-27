"Возмущению нет предела". В ОП отреагировали на эксплуатацию военной тематики в маркетинге

В ОП начали готовить изменения в законодательство по поводу использования в рекламе символики и названий, связанных с войной Фото: depositphotos.com

"Возмущению нет предела, когда читаешь о предложении эпиляции на фоне наших военных и под лозунгами помощи ВСУ или когда встречаешь разные напитки, в том числе алкогольные, в наименовании которых используются названия городов Украины, история которых полна не только героизма, но и трагедии", – написал Смирнов.

На встрече стороны договорились запустить в обеих структурах горячую линию, реагирующую на подобные случаи, добавил он.

Также, написал заместитель руководителя ОП, они начали готовить изменения в законодательство, которые помогут эффективно реагировать на такого рода маркетинг, а также усилить ответственность за рекламу и названия торговых марок, которые "нарушают нормы общественной морали".