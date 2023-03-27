"Возмущению нет предела". В ОП отреагировали на эксплуатацию военной тематики в маркетинге

"Возмущению нет предела, когда читаешь о предложении эпиляции на фоне наших военных и под лозунгами помощи ВСУ или когда встречаешь разные напитки, в том числе алкогольные, в наименовании которых используются названия городов Украины, история которых полна не только героизма, но и трагедии", – написал Смирнов.
На встрече стороны договорились запустить в обеих структурах горячую линию, реагирующую на подобные случаи, добавил он.
Также, написал заместитель руководителя ОП, они начали готовить изменения в законодательство, которые помогут эффективно реагировать на такого рода маркетинг, а также усилить ответственность за рекламу и названия торговых марок, которые "нарушают нормы общественной морали".
В Верховной Раде 20 марта уже был зарегистрирован законопроект №9128, предусматривающий частичный запрет на использование в рекламе символики и названий, связанных с войной. Его инициировали нардепы от "Европейской солидарности".
В пояснительной записке депутаты отметили, что в последнее время наблюдается эксплуатация военной тематики в коммерческих целях. В качестве примеров приводятся ТМ "Героическая Буча Комбуча", семена редиса "Азовсталь" и другие подобные случаи. "К сожалению, в таких случаях профессиональная этика часто не срабатывает, чтобы выставить необходимые барьеры при принятии решений о названиях товаров или запуске рекламных кампаний, скидок, акций с использованием понятий, событий и названий, имеющих трагическую коннотацию или требующих особого уважения", – говорится в документе.