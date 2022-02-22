"Время пришло". Кулеба заявил, что Украине должны предоставить перспективу членства в ЕС

Кулеба: Лучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа, – это в буквальном смысле забрать Украину к себе Фото: EPA

"С чем мы здесь и в других городах Европы и мира находимся? Вопрос номер один – и я об этом четко заявил в Брюсселе – я призвал Евросоюз неотложно отбросить все сомнения, всю сдержанность и скептицизм, существующие в некоторых европейских столицах, и дать Украине обещание будущего членства в Евросоюзе. Это время пришло. На фоне происходящего абсолютно очевидно, что лучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа, – это в буквальном смысле забрать Украину к себе", – сказал он.