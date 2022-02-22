"Время пришло". Кулеба заявил, что Украине должны предоставить перспективу членства в ЕС

"С чем мы здесь и в других городах Европы и мира находимся? Вопрос номер один – и я об этом четко заявил в Брюсселе – я призвал Евросоюз неотложно отбросить все сомнения, всю сдержанность и скептицизм, существующие в некоторых европейских столицах, и дать Украине обещание будущего членства в Евросоюзе. Это время пришло. На фоне происходящего абсолютно очевидно, что лучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа, – это в буквальном смысле забрать Украину к себе", – сказал он.
Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС.
1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.
Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.