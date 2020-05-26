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Высший антикоррупционный суд закрыл дело экс-главы НАПК Корчак – истек срок давности

Экс-главу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталью Корчак обвиняли в недекларировании автомобиля, купленного в 2016 году за 544,39 тыс. грн. Срок для привлечения ее к уголовной ответственности истек в апреле 2020 года, в связи с чем суд закрыл дело.

Корчак называла дело против нее политически мотивированным
Корчак называла дело против нее политически мотивированным 
Фото: Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК / Facebook

26 мая Высший антикоррупционный суд Украины закрыл уголовное производство против бывшей главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак, которую обвиняют в недостоверном декларировании, сообщила пресс-служба суда. 

В ВАКС проинформировали, что 22 мая Корчак подала в суд ходатайство об освобождении от уголовной ответственности и прекращении дела в связи с истечением сроков давности, прокурор не возражал против указанного ходатайства.

"Ввиду того, что сроки для привлечения к уголовной ответственности закончились в апреле 2020 года, коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство обвиняемой, освободила ее от уголовной ответственности и закрыла уголовное производство", – сообщили в суде. 

Корчак возглавляла НАПК в 2016–2018 годах. 

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Корчак в 2016 году не внесла в декларацию о доходах информацию об автомобиле, находящемся в ее постоянном пользовании. Машину за 544,39 тыс. грн приобрела родственница Корчак, но, как считает следствие, экс-глава НАПК постоянно ее использовала. По информации журналистов Bihus.info, речь идет об автомобиле Škoda Octavia A7

Досудебное расследование по факту недостоверного декларирования правоохранительные органы начали в октябре 2017 года. Обвинительный акт направили в ВАКС в конце ноября 2019 года.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник утверждал, что по делу еще в феврале 2018 года были собраны все доказательства, однако глава САП Назар Холодницкий блокировал согласование подозрения (о подозрении Корчак сообщили в октябре 2019 года).

После получения подозрения Корчак заявила в комментарии изданию "ГОРДОН", что дело против нее политически мотивировано. "Им нужна была красивая картинка борьбы с коррупцией, чтобы показать свою активность... Но это обычное авто, не представительского класса, которое человек приобрел за свои деньги. Это не такая уж и большая сумма. Выходит, я внедрила электронное декларирование и сама от этого страдаю", – сказала она.

Теги: коррупция, НАПК, Наталья Корчак, декларирование, Высший антикоррупционный суд Украины
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