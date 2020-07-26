Выявлена утечка данных из сервиса Cloudflare, что несет угрозу безопасности интернет-ресурсов в Украине – СНБО

Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО Украины обнаружил в DarkNet перечень из почти 3 млн сайтов, использующих сервис Cloudflare. В списке – множество интернет-ресурсов украинской критической инфраструктуры, заявили эксперты.

В сервисе Cloudflare, предоставляющем сетевые услуги по сокрытию истинных IP-адресов для смягчения DDoS и других кибератак, обнаружена утечка, касающаяся украинских интернет-ресурсов. Об этом 26 июля заявила в Facebook пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) обнаружили в DarkNet перечень реальных IP-адресов сайтов, что, по их мнению, создает угрозы направленных на эти ресурсы атак.

"В частности, среди таких адресов 45 записей с доменом gov.ua и больше 6,5 тыс. с доменом ua, в том числе ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры. Специалисты НКЦК уже проанализировали информацию относительно украинских сайтов: информация о части ресурсов является устаревшей. Однако другая часть остается актуальной", – сказано в сообщении.

НКЦК уже сообщил об угрозе основным субъектам, в известность об утечке будут поставлены все ресурсы из обнаруженного списка.

"Владельцам скомпрометированных ресурсов рекомендуется по возможности оперативно изменить IP-адреса размещения веб-ресурсов и усилить мониторинг кибератак", – порекомендовали в СНБО.

Cloudflare – это система оптимизации соединений между сайтами и конечными пользователями. Она позволяет увеличить скорость загрузки веб-страниц, изображений, видео и т.п., одновременно защищая от киберугроз.