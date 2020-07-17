Отключат от интернета всю страну. В СНБО Украины рассказали о новом типе DDOS-атак

Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщил о мощных DDOS-атаках, угрожающих работе украинского интернета. В июне этого года хакеры успешно применили их на десятках провайдеров по всему миру, отключив на 30 минут 15% мирового интернета и магистральных провайдеров.

Киберспециалисты Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) обнаружили первые попытки нового типа DDOS-атак, достигающие значения почти 780 Гбит/с. Такая атака угрожает работе сети интернет в Украине, сообщила пресс-служба СНБО со ссылкой на заместителя секретаря СНБО Сергея Демедюка.

В июне 2020 года одна из таких DDOS-атак отключила 15% всего мирового интернета и ряд магистральных провайдеров на 30 минут.

"Уже тогда мы поняли серьезность угрозы. Всего за несколько дней хакеры успешно атаковали десятки провайдеров по всему миру, включая Украину. Анализ собранных нами данных показал, что большинство инцидентов были лишь подготовкой к большой скоординированной атаке", – отметил Демедюк.

Замсекретаря СНБО сообщил, что новые DDOS-атаки поражают инфраструктуру провайдеров.

"Следовательно, в случае ее успешной реализации функционирование всего национального сегмента сети интернет будет под угрозой", – рассказал Демедюк.

Источником таких атак, по информации СНБО, является сеть устройств "умного дома" (или Internet of Things, IoT). Доступ к таким устройствам открывается путем взлома стандартных паролей.

Киберспециалисты рассказали, что для борьбы с новыми атаками в компьютерных системах и гаджетах с доступом в интернет надо использовать сложные пароли.

В СНБО добавили, что в Украине обнаружили почти 10 тыс. устройств, которые могут подвергнуться новой DDoS-атаке.

По данным замсекретаря СНБО, такого количества вполне достаточно, чтобы отключить от сети почти всю страну на время атаки. Уязвимость к атакам возрастает из-за отсутствия средств скорого противодействия, включая передачу видеоконтента, интернет-телефонию и прочее.

СНБО в 2020 году разработал комплекс мероприятий для усиления защиты персональных данных граждан от утечек.

В 2019 году было зарегистрировано 330 киберинцидентов, связанных с атаками на сайты органов власти Украины.