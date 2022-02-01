"Я не говорю, что это НАТО на троих". Верещук прокомментировала альянс Украины с Великобританией и Польшей

По словам Верещук, этот союз может дать хороший эффект для Украины и в военном, и в политическом смысле Фото: Ірина Верещук / Facebook

"Я большой оптимист в этом, потому что понимаю, насколько сегодня важны такие форматы. И господин [премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон, и господин [премьер-министр Польши Матеуш] Моравецкий (мы сегодня с ними будем встречаться) делают то, что должны делать лидеры свободного мира – объединяются и помогают Украине противостоять угрозе Российской Федерации, понимая, что это общий вызов и общая ответственность", – сказала Верещук.

Она также добавила, что небольшие форматы могут иметь лучший эффект, чем широкие форматы переговоров.

"Я не говорю, что это НАТО на троих, но я говорю, что этот союз может дать хороший эффект и в военном, и в политическом смысле", – подчеркнула министр.