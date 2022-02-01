"Я не говорю, что это НАТО на троих". Верещук прокомментировала альянс Украины с Великобританией и Польшей

"Я большой оптимист в этом, потому что понимаю, насколько сегодня важны такие форматы. И господин [премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон, и господин [премьер-министр Польши Матеуш] Моравецкий (мы сегодня с ними будем встречаться) делают то, что должны делать лидеры свободного мира – объединяются и помогают Украине противостоять угрозе Российской Федерации, понимая, что это общий вызов и общая ответственность", – сказала Верещук.
Она также добавила, что небольшие форматы могут иметь лучший эффект, чем широкие форматы переговоров.
"Я не говорю, что это НАТО на троих, но я говорю, что этот союз может дать хороший эффект и в военном, и в политическом смысле", – подчеркнула министр.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, выступая 21 января в австралийском Институте Лоуи, говорила о развитии трехсторонних связей с Украиной и Польшей.
После выступления Трасс британская некоммерческая организация "Совет по геостратегии" опубликовала в Twitter карту, показав, как может выглядеть трехсторонний союз Украины, Польши и Великобритании.
О том, что Джонсон и Моравецкий во время визита в Украину намерены объявить о новом формате трехстороннего сотрудничества с Украиной, стало известно 31 января.