"Я сообщил открытую информацию". Мэр Полтавы заявил, что сообщение ему о подозрении – часть охоты на его должность

Он сделал видеообращение к жителям города и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Обнародованные им данные Мамай назвал общедоступными, а обвинение – политически мотивированным.

"Меня обвинили в том, что 15 декабря на пресс-конференции я сказал информацию, которая связана с размещением военнослужащих. Это не засекреченная информация, она открыта. Учитывая то, что депутаты игнорировали уже третью подряд сессию, я тогда обратился к ним, чтобы они пришли и проголосовали за те решения, которые касаются жизнеобеспечения и обороноспособности нашего государства", – сказал городской голова.

Объявленную информацию готовили в Полтавской ОВА, с ней ознакомились многие депутаты и чиновники, и ее нужно было донести, чтобы члены городского совета пришли на сессию и поддержали армию, отметил Мамай.

"Я получил подозрение в том, чего я не делал. Это подозрение одному человеку. Оно необоснованно и политически мотивировано. Хочу сказать, что с подобными просьбами обращались сотни чиновников разного уровня, в том числе руководство области, а обвиняют только меня. Год за мной охотятся, точнее – на мой пост... В городе должно быть руководство, а не хаос, вызванный кучей людей, стремящихся сесть в кресло городского головы. Во время выборов люди высказали свою позицию. Они избрали вас, господин президент, и меня", – говорится в обращении.

29 декабря правоохранители сообщили Мамаю о подозрении в распространении сведений о размещении Вооруженных сил Украины. По данным Офиса генерального прокурора, чиновник несанкционированно распространял информацию о дислокации подразделений ВСУ.

В СБУ уточнили, что эти сведения "не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами".