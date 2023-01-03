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ПОЛИТИКА

"Я сообщил открытую информацию". Мэр Полтавы заявил, что сообщение ему о подозрении – часть охоты на его должность

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Правоохранители сообщили Мамаю о подозрении 29 декабря
Правоохранители сообщили Мамаю о подозрении 29 декабря
Фото: Олександр Мамай / Telegram

Городской голова Полтавы Александр Мамай 3 января прокомментировал в Telegram подозрение в разглашении секретной информации.

Он сделал видеообращение к жителям города и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Обнародованные им данные Мамай назвал общедоступными, а обвинение – политически мотивированным.

"Меня обвинили в том, что 15 декабря на пресс-конференции я сказал информацию, которая связана с размещением военнослужащих. Это не засекреченная информация, она открыта. Учитывая то, что депутаты игнорировали уже третью подряд сессию, я тогда обратился к ним, чтобы они пришли и проголосовали за те решения, которые касаются жизнеобеспечения и обороноспособности нашего государства", – сказал городской голова.

Объявленную информацию готовили в Полтавской ОВА, с ней ознакомились многие депутаты и чиновники, и ее нужно было донести, чтобы члены городского совета пришли на сессию и поддержали армию, отметил Мамай.

"Я получил подозрение в том, чего я не делал. Это подозрение одному человеку. Оно необоснованно и политически мотивировано. Хочу сказать, что с подобными просьбами обращались сотни чиновников разного уровня, в том числе руководство области, а обвиняют только меня. Год за мной охотятся, точнее – на мой пост... В городе должно быть руководство, а не хаос, вызванный кучей людей, стремящихся сесть в кресло городского головы. Во время выборов люди высказали свою позицию. Они избрали вас, господин президент, и меня", – говорится в обращении.

29 декабря правоохранители сообщили Мамаю о подозрении в распространении сведений о размещении Вооруженных сил Украины. По данным Офиса генерального прокурора, чиновник несанкционированно распространял информацию о дислокации подразделений ВСУ.

В СБУ уточнили, что эти сведения "не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами".

Контекст:

Мамай был мэром Полтавы в 2010–2018 годах, в 2020-м он снова выиграл выборы. Политик неоднократно попадал в скандалы.

4 декабря 2021 года в эфире телеканала "Наш" Мамай заявил, что на Донбассе друг с другом воюют США и Россия. "Общаясь с жителями нашего города, больше и больше убеждаюсь и сам лично, и вижу позицию населения (что касается политики), то все-таки мне кажется, что у нас происходят эти боевые действия на нашей территории – воюют два сверхгосударства. Это Соединенные Штаты Америки и Россия", – сказал мэр. Мамай также выразил сожаление из-за того, что Украина прекратила сотрудничество с Россией. "Очень жаль, что идет брат на брата", – добавил он.

После этого Мамай попал в базу сайта "Миротворец" как "пособник террористов и российских оккупантов".

22 декабря депутаты Полтавского городского совета пытались отправить Мамая в отставку, но для этого не хватило шести голосов.

Теги: Полтава, Александр Мамай, Владимир Зеленский, подозрение, обращение
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