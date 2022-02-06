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"Я стал вроде бы главным, а ты..." Зеленский в Instagram поздравил жену с днем рождения

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Зеленские женаты с 2003 года
Зеленские женаты с 2003 года
Фото: ЕРА

6 февраля президент Украины Владимир Зеленский разместил в Instagram поздравление с днем рождения своей жене Елене, ей сегодня исполнилось 44 года.

"Моя любовь. У тебя сегодня день рожденья. Сколько хочется сказать… но мы здесь не одни. Как обычно в последнее время. Поэтому я попробую очень аккуратно, но ты меня поймешь", – написал глава государства.

В посте он оставлял только начало фраз, в частности, "я тебя…", "я без тебя...", "ну по уши...", а также "а потом я стал...", "ну вроде как главным, а ты…", "ну вроде как первой".

Контекст:

Нынешняя первая леди Украины Елена Зеленская родилась в 1978 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Оттуда же родом и Зеленский, который старше жены менее чем на месяц.

Пара поженилась в 2003 году.

Теги: Владимир Зеленский, любовь, президент, поздравление, Елена Зеленская
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