"Я стал вроде бы главным, а ты..." Зеленский в Instagram поздравил жену с днем рождения

"Моя любовь. У тебя сегодня день рожденья. Сколько хочется сказать… но мы здесь не одни. Как обычно в последнее время. Поэтому я попробую очень аккуратно, но ты меня поймешь", – написал глава государства.

В посте он оставлял только начало фраз, в частности, "я тебя…", "я без тебя...", "ну по уши...", а также "а потом я стал...", "ну вроде как главным, а ты…", "ну вроде как первой".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)