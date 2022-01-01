"Рассчитываем на поддержку европейских стремлений Украины". Зеленский поздравил Макрона с председательством Франции в Совете ЕС

"Поздравляю Эммануэля Макрона с началом председательства Франции в Совете ЕС. Желаю успехов в продвижении амбициозной повестки дня ЕС и преодолении вызовов. Рассчитываем на поддержку европейских стремлений Украины и дальнейшее углубление сотрудничества Украины и ЕС, в частности в сфере безопасности", – написал Зеленский.

Вітаю @EmmanuelMacron з початком головування * в Раді ЄС @Europe2022FR . Бажаю успіхів у просуванні амбітного порядку денного ЄС і подоланні викликів. Розраховуємо на підтримку європейських прагнень * і подальше поглиблення співпраці * - * , зокрема у сфері безпеки. #EU2022FR

Контекст:

С 1 января Франция будет председательствовать в Совете Европейского союза в течение шести месяцев и ответственна за организацию заседаний Совета Евросоюза, содействие сотрудничеству между государствами-членами и регулирование отношений ЕС с Еврокомиссией и парламентом.

10 декабря 2021 года Зеленский обсудил с Макроном работу трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), разблокирование нормандского формата, а также вопросы энергетической безопасности и диверсификации энергоснабжения.

15 декабря Зеленский встретился с Макроном в Брюсселе. Президенты скоординировали позиции по реализации евроатлантических устремлений Украины, при этом Зеленский отметил, что курс Украины на членство в НАТО остается неизменным.

В тот же день Зеленский, Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц согласились с необходимостью продолжить активную работу в нормандском формате и обеспечить исполнение решений, принятых на саммите в Париже 9 декабря 2019 года.