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"Рассчитываем на поддержку европейских стремлений Украины". Зеленский поздравил Макрона с председательством Франции в Совете ЕС

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Зеленский пожелал Макрону успехов в "преодолении вызовов"
Зеленский пожелал Макрону успехов в "преодолении вызовов"
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на углубление сотрудничества Украины и Европейского союза в сфере безопасности во время председательства Франции в Совете Европейского союза. Об этом глава государства сообщил 1 января в Twitter.

"Поздравляю Эммануэля Макрона с началом председательства Франции в Совете ЕС. Желаю успехов в продвижении амбициозной повестки дня ЕС и преодолении вызовов. Рассчитываем на поддержку европейских стремлений Украины и дальнейшее углубление сотрудничества Украины и ЕС, в частности в сфере безопасности", – написал Зеленский.

Контекст:

С 1 января Франция будет председательствовать в Совете Европейского союза в течение шести месяцев и ответственна за организацию заседаний Совета Евросоюза, содействие сотрудничеству между государствами-членами и регулирование отношений ЕС с Еврокомиссией и парламентом.

10 декабря 2021 года Зеленский обсудил с Макроном работу трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), разблокирование нормандского формата, а также вопросы энергетической безопасности и диверсификации энергоснабжения.

15 декабря Зеленский встретился с Макроном в Брюсселе. Президенты скоординировали позиции по реализации евроатлантических устремлений Украины, при этом Зеленский отметил, что курс Украины на членство в НАТО остается неизменным.

В тот же день Зеленский, Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц согласились с необходимостью продолжить активную работу в нормандском формате и обеспечить исполнение решений, принятых на саммите в Париже 9 декабря 2019 года.

Теги: Украина, Франция, Совет ЕС, Владимир Зеленский, Евросоюз, Эммануэль Макрон
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