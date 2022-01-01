Франция возглавила Совет Европейского союза

Франция будет нести ответственность за организацию заседаний Совета Евросоюза, содействие сотрудничеству между государствами-членами и регулирование отношений ЕС с Еврокомиссией и парламентом.

Отмечается, что председательство Франции в Совете ЕС будет способствовать достижению компромиссов и решений, которые служат гражданам Евросоюза в нескольких ключевых областях, в частности в экологии, цифровизации и защите границ.

Для решения этих приоритетных задач французское председательство организует ряд мероприятий и неофициальных встреч по всей Франции, а также в Брюсселе и Люксембурге, где проводятся официальные заседания Совета ЕС.