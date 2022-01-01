Франция возглавила Совет Европейского союза

Франция будет нести ответственность за организацию заседаний Совета Евросоюза, содействие сотрудничеству между государствами-членами и регулирование отношений ЕС с Еврокомиссией и парламентом.
Отмечается, что председательство Франции в Совете ЕС будет способствовать достижению компромиссов и решений, которые служат гражданам Евросоюза в нескольких ключевых областях, в частности в экологии, цифровизации и защите границ.
Для решения этих приоритетных задач французское председательство организует ряд мероприятий и неофициальных встреч по всей Франции, а также в Брюсселе и Люксембурге, где проводятся официальные заседания Совета ЕС.
Совет ЕС – один из двух законодательных органов Европейского союза. В него входят 27 министров – по одному от каждого из правительств государств – членов Европейского союза. Каждые полгода в Совете ЕС меняется главенствующая страна, которая должна тесно сотрудничать с еще двумя странами для установления долгосрочных целей и совместной повестки дня. Их называют "тройкой".
1 июля 2021 года председателем в Совете ЕС стала Словения, сменив Португалию, председательствующую с 1 января 2021 года.