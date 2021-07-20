"Я звоню в номер жене Зеленского". Данилюк рассказал, как просил Зеленскую повлиять на мужа во время подготовки к встрече с Макроном

Данилюк (на фото) о подготовке Зеленского к встрече: Я показывал документы, а он не хотел готовиться Фото: Олександр Данилюк / Facebook

По словам Данилюка, он помогал Зеленскому в подготовке к встрече, в частности, поскольку хорошо знает Францию и французскую культуру.

"Не хочу быть занудным, но ключевое было – настроить Зеленского на работу. Макрон к этой встрече готовился, потому что он понимал, что перед ним человек, который может возглавлять Украину следующие пять лет. То же самое я требовал и от Зеленского", – сказал Данилюк.

По его словам, он подготовил ряд аналитических материалов, чтобы на встрече было комфортнее.

"Я показывал документы, а он не хотел готовиться. Он говорит: "Нет, я пошел". И ушел. Я тогда звоню в номер жене, Елене Зеленской. Говорю: "Лена, что-то мне кажется, что он не совсем хорошо подготовился к встрече с президентом Франции". Через некоторое время стук, в мой номер заходит Владимир и говорит: "Ладно, давай мне папку", – рассказал Данилюк.

Экс-секретарь СНБО отметил, что это была первая серьезная международная встреча Зеленского и подобная подготовка для него была необычной.