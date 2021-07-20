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"Я звоню в номер жене Зеленского". Данилюк рассказал, как просил Зеленскую повлиять на мужа во время подготовки к встрече с Макроном

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Данилюк (на фото) о подготовке Зеленского к встрече: Я показывал документы, а он не хотел готовиться
Данилюк (на фото) о подготовке Зеленского к встрече: Я показывал документы, а он не хотел готовиться
Фото: Олександр Данилюк / Facebook

Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк просил жену Владимира Зеленского Елену повлиять на него во время подготовки к встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, состоявшейся за девять дней до второго тура президентских выборов в Украине. Об этом экс-чиновник рассказал в программе "Светская жизнь с Екатериной Осадчей" на "1+1", вышедшей в эфир 18 июля.

По словам Данилюка, он помогал Зеленскому в подготовке к встрече, в частности, поскольку хорошо знает Францию и французскую культуру.

"Не хочу быть занудным, но ключевое было – настроить Зеленского на работу. Макрон к этой встрече готовился, потому что он понимал, что перед ним человек, который может возглавлять Украину следующие пять лет. То же самое я требовал и от Зеленского", – сказал Данилюк.

По его словам, он подготовил ряд аналитических материалов, чтобы на встрече было комфортнее.

"Я показывал документы, а он не хотел готовиться. Он говорит: "Нет, я пошел". И ушел. Я тогда звоню в номер жене, Елене Зеленской. Говорю: "Лена, что-то мне кажется, что он не совсем хорошо подготовился к встрече с президентом Франции". Через некоторое время стук, в мой номер заходит Владимир и говорит: "Ладно, давай мне папку", – рассказал Данилюк.

Экс-секретарь СНБО отметил, что это была первая серьезная международная встреча Зеленского и подобная подготовка для него была необычной.

https://www.facebook.com/o.danyliuk/videos/331712851991523/

Контекст:

Будучи кандидатом в президенты Украины Владимир Зеленский встретился с Макроном 12 апреля 2019 года – за несколько дней до второго тура выборов.

Макрон принял Зеленского в своей резиденции – Елисейском дворце в Париже. Вместе с Зеленским во встрече приняли участие члены его команды – экс-министр финансов Александр Данилюк, бывший член НАПК Руслан Рябошапка и руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов.

Впоследствии уже избранный президент Зеленский побывал во Франции на переговорах в нормандском формате в декабре 2019 года и посетил с рабочим визитом Париж 16 апреля 2021 года.

Теги: Франция, Александр Данилюк, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, встреча
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