Яценюк: Провал 2020 года – потеря веры людей во власть и в будущее. Но Украина вновь выстояла

В 2020 году украинцы и все человечество столкнулись с пандемией коронавируса, которой никто не ожидал, и пережили это, отметил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

В 2020 году украинцы перестали верить властям и потеряли веру в будущее, но несмотря на "коронакризис", Украина выстояла. Об этом в эфире канала "UA:Перший" заявил бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Что касается реальной победы. Для меня победа – это что-то очень большое, амбициозное, значительное. Такого большого, амбициозного и значительного в 2020 году не произошло с политической точки зрения. А с точки зрения обычной человеческой жизни – произошло, потому что человечество и украинцы столкнулись с коронакризисом, с вирусом, которого никто не ожидал. И мир, и общество пережили это... Мы выжили, и это очень хороший результат", – заявил политик.

Яценюк поблагодарил украинских медиков, которые боролись с коронавирусом, и выразил соболезнования тем, кто потерял близких людей из-за коронавируса.

Ведущие попросили его назвать провал года.

"Провал года – то, что нынешняя ситуация в стране и власть создали такие условия, где люди вновь перестали верить. Вспомните, какие были ожидания в 2019-м и начале 2020 года, еще до коронакризиса, – ожидание значительных изменений, экономического развития, политических реформ, ожидание уверенности в будущем. И все это рассыпалось. Сейчас динамика того, что люди не верят в завтрашний день, теряют веру во власть, теряют веру в свое будущее, – она катастрофическая. Если у нас коронакризис растет вверх, то динамика доверия к власти и уверенности в будущем идет вниз", – сказал он.

По словам Яценюка, власти не обозначили, чего конкретно хотели достичь в 2020 году.

"Это могло бы быть событие, что Украина продемонстрировала, что она лучше всех в Восточной Европе борется с коронавирусом. Это событие произошло, но благодаря труду врачей, а не благодаря власти. То есть у властей не было амбиции в прошлом году, чего достичь. А если не знаешь, чего достичь, не ставишь четкое задание... И та же история переходит на 2021 год. В международной политике – да, расширенные возможности в НАТО. Но это не членство в НАТО. Мир на украинских условиях – Донецк, Луганск и Крым – так и не произошел. В глазах [президента РФ Владимира] Путина, кроме окровавленных глаз, мы ничего не увидели. В трагедии с украинским самолетом Иран так и не пошел на все требования Украины по поводу расследования этой катастрофы. Программа с Международным валютным фондом осталась в темном непонятном углу", – сказал политик.

Яценюк также раскритиковал выделение средств на строительство дорог из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией.

"То есть очень хорошо, что Украина вновь выстояла. Очень хорошо, что украинцы снова пережили этот год. И это уже большое достижение", – сказал экс-премьер.

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Видео: Арсеній Яценюк / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине на утро 28 декабря подтвердили 1,03 млн случаев COVID-19 (за последние сутки – 4,3 тыс.), умерло 17,8 тыс. пациентов, выздоровело 665,7 тыс.