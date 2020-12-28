ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Яценюк: Провал 2020 года – потеря веры людей во власть и в будущее. Но Украина вновь выстояла

В 2020 году украинцы и все человечество столкнулись с пандемией коронавируса, которой никто не ожидал, и пережили это, отметил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

 
|
Яценюк: Программа с Международным валютным фондом осталась в темном непонятном углу
Яценюк: Программа с Международным валютным фондом осталась в темном непонятном углу
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

В 2020 году украинцы перестали верить властям и потеряли веру в будущее, но несмотря на "коронакризис", Украина выстояла. Об этом в эфире канала "UA:Перший" заявил бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Что касается реальной победы. Для меня победа – это что-то очень большое, амбициозное, значительное. Такого большого, амбициозного и значительного в 2020 году не произошло с политической точки зрения. А с точки зрения обычной человеческой жизни – произошло, потому что человечество и украинцы столкнулись с коронакризисом, с вирусом, которого никто не ожидал. И мир, и общество пережили это... Мы выжили, и это очень хороший результат", – заявил политик.

Яценюк поблагодарил украинских медиков, которые боролись с коронавирусом, и выразил соболезнования тем, кто потерял близких людей из-за коронавируса.

Ведущие попросили его назвать провал года.

"Провал года – то, что нынешняя ситуация в стране и власть создали такие условия, где люди вновь перестали верить. Вспомните, какие были ожидания в 2019-м и начале 2020 года, еще до коронакризиса, – ожидание значительных изменений, экономического развития, политических реформ, ожидание уверенности в будущем. И все это рассыпалось. Сейчас динамика того, что люди не верят в завтрашний день, теряют веру во власть, теряют веру в свое будущее, – она катастрофическая. Если у нас коронакризис растет вверх, то динамика доверия к власти и уверенности в будущем идет вниз", – сказал он.

По словам Яценюка, власти не обозначили, чего конкретно хотели достичь в 2020 году.

"Это могло бы быть событие, что Украина продемонстрировала, что она лучше всех в Восточной Европе борется с коронавирусом. Это событие произошло, но благодаря труду врачей, а не благодаря власти. То есть у властей не было амбиции в прошлом году, чего достичь. А если не знаешь, чего достичь, не ставишь четкое задание... И та же история переходит на 2021 год. В международной политике – да, расширенные возможности в НАТО. Но это не членство в НАТО. Мир на украинских условиях – Донецк, Луганск и Крым – так и не произошел. В глазах [президента РФ Владимира] Путина, кроме окровавленных глаз, мы ничего не увидели. В трагедии с украинским самолетом Иран так и не пошел на все требования Украины по поводу расследования этой катастрофы. Программа с Международным валютным фондом осталась в темном непонятном углу", – сказал политик.

Яценюк также раскритиковал выделение средств на строительство дорог из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией.

"То есть очень хорошо, что Украина вновь выстояла. Очень хорошо, что украинцы снова пережили этот год. И это уже большое достижение", – сказал экс-премьер.

ВИДЕО
Видео: Арсеній Яценюк / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейВ Украине на утро 28 декабря подтвердили 1,03 млн случаев COVID-19 (за последние сутки – 4,3 тыс.), умерло 17,8 тыс. пациентов, выздоровело 665,7 тыс.

Теги: Арсений Яценюк, НАТО, экономика, правительство, врачи, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы загадали свое главное желание". Alekseev и солистка "ВИА Гры" Синецкая обнародовали романтичное видео с поцелуями
"Мы загадали свое главное желание". Alekseev и солистка "ВИА Гры" Синецкая обнародовали романтичное видео с поцелуями
Свадьбы 2020. Кто из знаменитостей создал семью в этом году
Свадьбы 2020. Кто из знаменитостей создал семью в этом году
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
"Ну вот и все!" Апина сделала прививку от коронавируса
"Ну вот и все!" Апина сделала прививку от коронавируса
  Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко
  Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко
"Тело как у 20-летней". "Мотивируете". 72-летняя Мэй Маск показала домашнюю тренировку
"Тело как у 20-летней". "Мотивируете". 72-летняя Мэй Маск показала домашнюю тренировку
Жигунов лечится от COVID-19 в ялтинском госпитале
Жигунов лечится от COVID-19 в ялтинском госпитале
"Шикарная попа", "Волшебная". Жена Dzidzio – певица Slavia на отдыхе сверкнула ягодицами
"Шикарная попа", "Волшебная". Жена Dzidzio – певица Slavia на отдыхе сверкнула ягодицами
Ротару прокомментировала личную жизнь 19-летней внучки
Ротару прокомментировала личную жизнь 19-летней внучки
Что подарить мужчине на Новый год? Пять идей от звезды "Танцев со звездами"
Что подарить мужчине на Новый год? Пять идей от звезды "Танцев со звездами"
"Желанный до дрожи в теле", "Ты моя неистовость". Мишина и Эллерт показали эротические снимки
"Желанный до дрожи в теле", "Ты моя неистовость". Мишина и Эллерт показали эротические снимки
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
"Белла, только не желтый снег!". Хадид на камеру полизала снег
"Белла, только не желтый снег!". Хадид на камеру полизала снег
Лолита объяснила, почему не будет делать прививку от коронавируса
Лолита объяснила, почему не будет делать прививку от коронавируса
Когда ждать максимальных новогодних скидок и сколько продлятся распродажи
Когда ждать максимальных новогодних скидок и сколько продлятся распродажи
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
"Желанный до дрожи в теле", "Ты моя неистовость". Мишина и Эллерт показали эротические снимки
"Желанный до дрожи в теле", "Ты моя неистовость". Мишина и Эллерт показали эротические снимки
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
Лолита объяснила, почему не будет делать прививку от коронавируса
Лолита объяснила, почему не будет делать прививку от коронавируса
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS