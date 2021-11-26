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Ярош: На руке было семь операций, врачи говорили мне, что могли и ампутировать

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Тяжелое ранение Ярош получил в 2015 году на Донбассе
Тяжелое ранение Ярош получил в 2015 году на Донбассе
Фото: Дмитро Ярош / Facebook

Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал о тяжелом ранении, которое получил 21 января 2015 года в селе Тоненькое Ясиноватского района Донецкой области. Тот день Ярош теперь считает своим вторым днем рождения.

"Тогда были активные боевые действия. Я был на командном пункте в Песках. Это недалеко от [донецкого] аэропорта. И, собственно, проводили там боевые операции. И тогда ехал начштаба 93-й бригады к полковнику тогда Олегу Микацу. Надо было запланировать определенные боевые мероприятия. И "Градом" накрыло там на въезде в Тоненькое... Машину в воздух перевернуло, на крышу бахнуло… Ну, и обломок прилетел один в руку, один – в ногу. Но в ноге прошел по мясу, там на пистолете обрезало обойму полностью. И не перебило ногу, слава богу", – рассказал Ярош. 

Чтобы спасти раненую руку, понадобилось семь сложных операций, ведь была вероятность, что конечность придется ампутировать. Ярош с благодарностью вспоминает команду врачей, которые приложили сверхусилия для спасения его руки.

"Я очень благодарен. Я по сей день дружу практически со всеми этими врачами. И Иван Иванович Жердов, который мне эту руку спас. Ну, во-первых, мне очень правильно оказал первую медицинскую помощь врач из 93-й бригады Роман. Я потом, через несколько лет, с ним встретился здесь, в Октябрьском дворце, на каком-то концерте. Потом в Селидово меня транспортировали – там была первая операция. Львовские врачи там были, бригада. Так они правильно все сделали. Там артерию вырвали: сантиметров 10…" – подчеркнул он.

Сейчас в руке Яроша титановая пластина и много мелких осколков как воспоминание о войне и его втором дне рождения.

Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, на каком языке будем общаться. Читайте полный текст интервью 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Ярош был народным депутатом Украины VIII созыва, был главой "Правого сектора" в 2013–2015 годах. Принимал участие в боевых действиях на востоке Украины, которые начались в апреле 2014 года. В январе 2015 года получил осколочное ранение в Донецкой области.

В 2015 году вышел из "Правого сектора", заявив, что осуждает "псевдореволюционную деятельность, которая угрожает существованию государства Украина". После выхода из "Правого сектора" основал новое движение – "Державна ініціатива Яроша", а также добровольческое военное формирование "Украинская добровольческая армия".

В 2014 году баллотировался в президенты Украины, набрал 0,7% голосов избирателей. В 2014 году был избран народным депутатом в одном из мажоритарных округов в Днепропетровской области.

В ноябре 2021 года стал советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Теги: Донецк, армия, Дмитрий Ярош, Алеся Бацман, врачи, ранение, операция
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