Ярош: На руке было семь операций, врачи говорили мне, что могли и ампутировать

"Тогда были активные боевые действия. Я был на командном пункте в Песках. Это недалеко от [донецкого] аэропорта. И, собственно, проводили там боевые операции. И тогда ехал начштаба 93-й бригады к полковнику тогда Олегу Микацу. Надо было запланировать определенные боевые мероприятия. И "Градом" накрыло там на въезде в Тоненькое... Машину в воздух перевернуло, на крышу бахнуло… Ну, и обломок прилетел один в руку, один – в ногу. Но в ноге прошел по мясу, там на пистолете обрезало обойму полностью. И не перебило ногу, слава богу", – рассказал Ярош.

Чтобы спасти раненую руку, понадобилось семь сложных операций, ведь была вероятность, что конечность придется ампутировать. Ярош с благодарностью вспоминает команду врачей, которые приложили сверхусилия для спасения его руки.

"Я очень благодарен. Я по сей день дружу практически со всеми этими врачами. И Иван Иванович Жердов, который мне эту руку спас. Ну, во-первых, мне очень правильно оказал первую медицинскую помощь врач из 93-й бригады Роман. Я потом, через несколько лет, с ним встретился здесь, в Октябрьском дворце, на каком-то концерте. Потом в Селидово меня транспортировали – там была первая операция. Львовские врачи там были, бригада. Так они правильно все сделали. Там артерию вырвали: сантиметров 10…" – подчеркнул он.

Сейчас в руке Яроша титановая пластина и много мелких осколков как воспоминание о войне и его втором дне рождения.

Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, на каком языке будем общаться. Читайте полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube