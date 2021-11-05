Ярош рассказал, собирается ли возвращаться в политику

Ярош: Я рассчитывал после войны заниматься такими вещами, но война, видите ли, не завершается Фото: ЕРА

В то же время он отметил, что команды, которая соответствовала бы его критериям, пока нет.

"Я рассчитывал после войны заниматься такими вещами, потому что сложно раздваиваться, но война, видите ли, не завершается. При этом полагаю, что сейчас очень нужна объединенная государственная оппозиция, которая будет шире националистической, но и националисты там должны участвовать, нужна хорошая, профессиональная и патриотическая команда во главе государства. Если бы такая команда была сформирована, я бы с удовольствием в ней участвовал", – пояснил Ярош.

Он напомнил, что в 2019 году принял приглашение от партии "Свобода" и участвовал в парламентских выборах.

"К сожалению, объединенный националистический список не набрал необходимый процент. Но я и сейчас встречаюсь с представителями разных националистических организаций, убеждаю их в том, что необходимо объединиться, поднять популярность украинского национализма и идеологии", – сказал Ярош.