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Ясько: В Верховной Раде одобрили документ о приоритетах межпарламентского сотрудничества на 2020 год

Украина, в частности, будет налаживать сотрудничество со странами, расположенными за пределами Европы и Северной Америки, сообщила руководитель постоянной делегации в ПАСЕ, народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.

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Ясько готовила документ со своей командой, а Министерство иностранных дел Украины внесло в него свои правки
Ясько готовила документ со своей командой, а Министерство иностранных дел Украины внесло в него свои правки
Фото: Lisa Yasko / Facebook

В Верховной Раде одобрили документ о приоритетах межпарламентского сотрудничества на 2020 год. Об этом на своей странице в Facebook 3 июля сообщила руководитель постоянной делегации в ПАСЕ, народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.

Нардеп отметила, что готовила документ со своей командой, а Министерство иностранных дел Украины внесло в него свои правки.

По словам Ясько, несмотря на то, что документ небольшой, он четко указывает, какие направления нардепы считают обязательными и перспективными.

Как уточнила нардеп, парламент установил шесть основных приоритетов. Среди них:

1. Содействие налаживанию и созданию новых экономических связей (инвестиции в Украину, совместные предприятия, создание условий для увеличения украинского экспорта, деловые контакты между украинскими и иностранными предпринимателями).

2. Политическая поддержка и политика взаимодействия по безопасности (консолидация политико-дипломатического давления на государство-агрессора, сохранение санкций против России, донесение актуальной информации о ситуации на оккупированных территориях, вооруженной агрессии РФ против Украины и противодействие ей).

3. Продвижение имиджа Украины за рубежом и культурное сотрудничество (развенчание фейков антиукраинской пропаганды и стереотипов, открытие иностранцам лучших образцов современной украинской культуры).

4.  Открытие "новых" направлений сотрудничества (со странами, расположенными за пределами Европы и Северной Америки, в сфере "новой экономики").

5. Проактивная позиция на международных площадках, в том числе парламентских ассамблеях, международных организациях, и в двухсторонних отношениях с целью защиты национальных интересов Украины, прекращения вооруженной агрессии России против Украины, деоккупации Автономной Республики Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей на условиях сохранения суверенитета Украины и внешнеполитического курса на приобретение членства в ЕС и НАТО.

6. Улучшение осведомленности об Украине и увеличение количества "друзей Украины" в национальных парламентах государств-партнеров и международных организациях.

https://www.facebook.com/lisa.yasko1/posts/10164000907710512

Теги: Украина, НАТО, инвестиции, санкции, ПАСЕ, экономика, Елизавета Ясько
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