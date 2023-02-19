YES и Фонд Пинчука провели 6-й украинский ланч на полях Мюнхенской конференции по безопасности

Участники дискуссии обсудили помощь союзников Украины и ситуацию на военном, экономическом, политическом и информационном фронтах, а также оценили возможные пути завершения войны, сосредоточившись на ключевых аспектах мирной формулы президента Владимира Зеленского и ее имплементации.

В дискуссии участвовали историк и штатный автор издания The Atlantic Энн Эпплбаум, премьер-министр Эстонии Кая Каллас; премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, премьер-министр Финляндии Санна Марин, избранный президент Чехии Петр Павел, и экс-директор Центрального разведывательного управления США, глава правления KKR Global Institute Дэвид Петреус. Модерировала дискуссию главный редактор издания The Economist Занни Минтон Беддос.

Основатель YES Виктор Пинчук призвал государственных лидеров, присутствующих в зале, усилить поддержку Украины.

"Делайте достаточно сейчас, пока можете. Это ради всей Европы и остального мира, который хочет жить свободно. Поэтому, пожалуйста, делайте то, что должно быть сделано, пока вы можете. Это уникальный момент в вашей жизни, который вы можете использовать, чтобы спасти жизнь украинцев", – заявил он.

Во время дискуссии Петреус призвал предоставить Украине больше тяжелого вооружения, в частности истребители F-16 и ракеты большой дальности, которые могут поразить цели в Крыму.

"По-моему, это позволит сломать российские силы на юге и маневрировать вокруг препятствий, а также прервать российскую наземную линию связи, которая позволяет им обеспечивать Крым на этом пути", – сказал он.

Также, по его мнению, должен быть готов "план Маршалла" для Украины с участием "Большой семерки" и ЕС, но для этого Украине нужно дать гарантии безопасности.

Павел подчеркнул важность предоставления Украине средств противовоздушной обороны.

"Противовоздушная оборона, включая зенитные и противоракетные системы, все, что мы можем поставить, нужно сейчас и в короткие сроки. Очевидно, что российские военные упускают свои возможности на земле, и наиболее вероятно, что они будут переходить к воздушным операциям. Поэтому, чем больше средств противовоздушной обороны мы предоставим Украине сейчас, тем лучше", – сказал он.

Премьер-министр Эстонии заявила, что нужно увеличить мощности европейской оборонной промышленности.

"В России производство работает в три смены. Почему европейская оборонная промышленность не поступает так же? А они говорят, что это из-за отсутствия заказов. Если у нас нет заказов, мы не можем делать инвестиции. Даже если война закончится или когда закончится, мы не прекратим закупать боеприпасы, потому что угроза все еще существует и все теряют свою оборону", – сказала она.

Финляндия в свою очередь готовить 13-й пакет помощи для Украины, отметила Марин.

"Должны быть уверены, что месседж, который мы сейчас присылаем России, состоит в том, что эта помощь не заканчивается. Она не закончится. Сколько потребуется, сколько Украина потребует нашей помощи, столько мы будем помогать. И очень скоро Финляндия примет решение по нашему 13-му пакетуа оружия для Украины", – сказала политик.

Кристерссон призвал предоставлять Украине больше оружия.

"Не ждите, пока будет слишком поздно. [...] Мы должны существенно усилить координацию между странами. То, что мы делаем сейчас, выделяем из собственных запасов и обороны, насколько можем, но такой координации мало. По моему мнению, вопрос танков Leopard – отличная отправная точка в этом отношении", – сказал он.

Он также выразил уверенность, что война не должна завершиться замороженным конфликтом.

Кулеба отметил, что если в прошлом году главным словом было "оружие", то в этом – "скорость поставок" и "постоянство".

"Это очень важно – все, что нам пообещали, должно поступать вовремя, чтобы не потерять актуальность. Это то, на чем мы должны сосредоточиться. [...] Наша конечная цель в краткосрочной перспективе – полное освобождение украинской территории. Не будет никаких других линий столкновения, никаких территориальных уступок – мы уже проходили это, и мы видели, что это не работает. Конечная цель в долгосрочной перспективе состоит в привлечении к ответственности и компенсациях. Но самое главное, что возникнет вопрос о том, как мы можем сделать так, чтобы Россия не имела возможности повторить это снова", – заявил он.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что нужно сократить время, проходящее между решением о поставках оружия, и фактом поставок.