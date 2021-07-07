"Юридический спам". В Офисе президента ответили на иск Порошенко к Зеленскому из-за "пленок Медведчука"

Подоляк заверил, что иск, поданный адвокатами Порошенко, "просто юридический спам и не больше".

"Комментировать его всерьез или как-то оценивать перспективы – невозможно. На мой взгляд, одно из двух. Или адвокаты Порошенко генерируют хотя бы какую-то заметную активность, чтобы оправдывать расходы на их содержание. Или у самого Порошенко уже исчерпались идеи насчет того, как перекрывать негатив от реально существовавших взаимоотношений с [сопредседателем партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором] Медведчуком", – заявил советник главы ОП.

Он также отметил, что обвинять Офис президента в модерации этих записей – "абсолютно бессмысленно", ведь "те же журналисты-расследователи, которые занимались исследованием и публикацией записей разговоров Медведчука, неоднократно били своими материалами и по действующей власти".