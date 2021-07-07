"Юридический спам". В Офисе президента ответили на иск Порошенко к Зеленскому из-за "пленок Медведчука"

Подоляк заверил, что иск, поданный адвокатами Порошенко, "просто юридический спам и не больше".
"Комментировать его всерьез или как-то оценивать перспективы – невозможно. На мой взгляд, одно из двух. Или адвокаты Порошенко генерируют хотя бы какую-то заметную активность, чтобы оправдывать расходы на их содержание. Или у самого Порошенко уже исчерпались идеи насчет того, как перекрывать негатив от реально существовавших взаимоотношений с [сопредседателем партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором] Медведчуком", – заявил советник главы ОП.
Он также отметил, что обвинять Офис президента в модерации этих записей – "абсолютно бессмысленно", ведь "те же журналисты-расследователи, которые занимались исследованием и публикацией записей разговоров Медведчука, неоднократно били своими материалами и по действующей власти".
Журналисты проекта Bihus.info в мае – июне этого года опубликовали четыре фрагмента пленок, где фигурирует предположительно Медведчук. В первой части записей разговоров, опубликованной 17 мая, лидер боевиков "ЛНР" угрожал уничтожить колонну бронетехники Украины, если ее продвижение не остановят. Человек с голосом Медведчука в ответ сообщил ему, что Порошенко, который на тот момент занимал должность президента Украины, перезвонил и "сказал, что дал команду вернуть колонну на Изварино".
Вторая часть пленок, обнародованная 24 мая, объясняет историю получения Медведчуком украинской части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление".
31 мая появилась третья часть. В ней Медведчук обсуждает с Кремлем поставки в Украину угля с оккупированных территорий.
8 июня обнародовали четвертую и заключительную часть материалов – об обмене пленными, переговорам по газу и электричеству. Журналисты Bihus.info, среди прочего, пришли к выводу, что обмен пленного украинца Андрея Гречанова специально тормозили, чтобы сделать красивую картинку для Порошенко.
Защита Порошенко уверена, что пленки Bihus.info – это атака на пятого президента. Адвокат Порошенко 6 июля сообщил, что подал иск от его имени к Зеленскому и общественной организации "Том 14", которой руководит журналист Денис Бигус.