Юрист Леменов: Против Венедиктовой открыли производство из-за часов за €10 тыс. Она заявила, что носила подделку

Юрист, основатель организации StateWatch Александр Леменов подал в суд заявление о вероятном преступлении генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Суд открыл производство в отношении генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой из-за неуказания в декларациях с 2017 года швейцарских часов Hublot. Она оформила вывод экспертизы о том, что часы – подделка. Об этом 2 февраля сообщил юрист, основатель организации StateWatch Александр Леменов на своей странице в Facebook.

"Венедиктова пришла на одно из заседаний в часах Hublot, которые забыла задекларировать в последние отчетные годы. Хотя мы обратили внимание, что в 2016-м часы за более чем €10 тыс. все же были в декларациях. Затем она о них забыла официально, но по факту носила на руке", – заявил Леменов.

По его словам, одесский активист Сергей Стерненко пытался привлечь Венедиктову за недостоверное декларирование.

"Венедиктова побежала в научно-экспертный институт и решила "оформить" документ, подтверждающий статус подделки ценных швейцарских часов. Я, не долго ожидая, летом 2020 года подал заявление о преступлении. Мне отказали в регистрации в ЕРДР. Мы подготовили заявление в суд. И служитель Фемиды вынес решение в нашу пользу, обязав следователей ГБР открыть производство", – добавил Леменов.

Он также отметил, что написал письмо о Венедиктовой в компанию Hublot.

Юрист рассказал, что открыли производство по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование должностным лицом товарных знаков).

"Любите luxury – любите и контроль за собой, госпожа генпрокурор", – подчеркнул Леменов.

В апреле 2020 года Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ проверить, почему Венедиктова не задекларировала часы Hublot. Центр противодействия коррупции утверждал, что они стоят минимум €10 тыс.

23 апреля вышел выпуск "Схем", посвященный семье Венедиктовой. Среди прочего журналисты выяснили, что генпрокурор и ее супруг живут в квартире, которая не указана в электронной декларации Венедиктовой.

Венедиктова с 2005-го по 2019 год жила в Харькове и преподавала право в Харьковском национальном университете имени Каразина.

Во время президентской избирательной кампании 2019 года вошла в команду нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. В июле 2019-го была избрана в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (№3) и переехала в Киев.

В декабре 2019-го – марте 2020 года была и.о. директора Госбюро расследований. 17 марта президент назначил ее главой Генпрокуратуры. Она первая женщина на должности генпрокурора в истории Украины.

Венедиктова была назначена врио директора ГБР 27 декабря 2019 года, до этого была депутатом Рады от "Слуги народа".