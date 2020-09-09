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Юрист, работавший с Медведчуком, может стать заместителем Венедиктовой – декларация

Максим Якубовский, два года оказывавший юридические услуги движению Виктора Медведчука "Украинский выбор", подал декларацию о доходах, где указано, что он претендует на должность заместителя генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

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Якубовский три года работал в военной прокуратуре
Якубовский три года работал в военной прокуратуре
Фото: hromadske.ua

Бывший заместитель главного военного прокурора Украины Максим Якубовский, также известный как юрист, работавший с движением "Украинский выбор", которое возглавляет кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук, претендует на должность заместителя генерального прокурора.

Это следует из декларации о доходах Якубовского за 2019 год, в которой местом будущей работы указан Офис генерального прокурора, а должностью, которую он занимает или на которую претендует, – заместитель генерального прокурора.

На сайте Офиса генпрокурора нет информации о назначении Якубовского.

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов утверждает, что вопрос назначения уже решен.

"По данным наших источников, это назначение генпрокурор Ирина Венедиктова сделала под прямым давлением президента Владимира Зеленского", – написал Бутусов в Facebook, добавив, что кандидатуру Якубовского якобы предложил лично Медведчук.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4568649869841940

В 2015–2017 годах Якубовский работал в военной прокуратуре, дослужился до заместителя главы ведомства Анатолий Матиоса, затем был уволен по сокращению штатов.

"Слідство.інфо" сообщало в 2016 году, что стоимость машин Якубовского Audi Q7 и Jeep Compass многократно превышает его задекларированные доходы.

До 2014 года Якубовский два года работал юристом в компании "Независимый украинский центр правовых инициатив и экспертиз "Правова держава", которая тесно сотрудничала с "Украинским выбором".

Теги: Виктор Медведчук, Украинский выбор, Юрий Бутусов, декларация, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, Максим Якубовский
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