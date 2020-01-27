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За бывшего начальника одесской полиции Головина внесли более 525 тыс. грн залога

Бывший начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин и его адвокат Николай Стоянов не назвали имени человека, который внес 525 500 грн залога.

Залог за Головина внесли на пятый день после решения суда по изменению меры пресечения
Залог за Головина внесли на пятый день после решения суда по изменению меры пресечения
Фото: Дмитро Головін / Facebook

За бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина внесли 525 500 грн залога. Об этом Головин и его адвокат Николай Стоянов рассказали в комментарии "Украинской правде"

"Наша апелляционная жалоба на меру пресечения не то, чтобы не рассмотрена – даже не назначена дата слушания. В таких случаях, с учетом того, что следственный судья Высшего антикоррупционного суда прямо прописал необходимость замены на более строгую меру пресечения в случае неоплаты залога (заключение под стражу и помещение в следственный изолятор), то это был единственный выход из сложившейся ситуации до рассмотрения апелляционной жалобы", – сказал адвокат. 

Стоянов сообщил, что залог был внесен третьим лицом на пятый день после решения ВАКС, который 17 января отменил домашний арест и назначил Головину залог. Адвокат, также как и Головин, не назвал имени этого человека. 

Головин возглавлял ГУ НП в Одесской области с ноября 2016 года по апрель 2019-го. Его задержали 25 июля 2019 года по делу о незаконном завладении табачными изделиями, являвшимися вещественным доказательством. В этом производстве фигурируют также экс-заместитель Головина Константин Гейко и двое предпринимателей, Александр Чудаков и Валерий Капитанчук (находится в розыске в Украине). Следствие считает, что Гейко привлек Головина к схеме.

26 июля суд отправил Головина под домашний арест, 16 сентября меру пресечения изменили на ночной домашний арест. Позже меру пресечения несколько раз продлевали, срок действия ночного домашнего ареста истекал 23 января 2020 года.

В Национальном антикоррупционном бюро рассказали, что речь идет о незаконном завладении в 2017 году семью морскими контейнерами с контрафактной табачной продукцией на сумму около 50 млн грн – она должна была стать вещественным доказательством в уголовном производстве, которым на тот момент занималась полиция. Подозрение объявили двум бывшим руководителям полиции Одесской области и двум бизнесменам.

Теги: Одесса, залог, Николай Стоянов, Дмитрий Головин, ВАКС
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