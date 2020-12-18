"За майбутнє" может выиграть у "Слуги народа" войну за главу Киевского облсовета – эксперт

Представитель фракции "За майбутнє" в Киевском областном совете Ярослав Москаленко через суд потребовал признать недействительным из-за нарушения законодательства и регламента избрание главой облсовета кандидата от партии "Слуга народа" Александра Склярова, сообщил политолог Александр Черненко.

Александр Черненко: Если отбросить политику, а оперировать только юридической составляющей, то у Окружного административного суда Киева есть все основания для признания выборов председателя Киевсовета недействительными Фото: slovoidilo.ua

Фракция партии "За майбутнє" в Киевском областном совете может добиться признания недействительными выборов главы облсовета, пишет в своем блоге на сайте "Корреспондент" политический эксперт, экс-нардеп Александр Черненко.

Он сообщил, что представитель фракции "За майбутнє" в Киевском областном совете Ярослав Москаленко через суд потребовал признать недействительным из-за нарушения законодательства и регламента избрание главой облсовета кандидата от партии "Слуга народа".

"Слуги", у которых сформировалась искусственная коалиция с "Батьківщиною" и ОПЗЖ, просто изменили формат голосования, оставив в бюллетене только одного кандидата... "Торжество демократии" стал момент "голосования" – депутаты от "коалиции" входили в зал с уже заполненными бюллетенями и опускали их в урну, предварительно демонстрируя результат собственного волеизъявления на камеры", – объяснил Черненко.

Он добавил, что по закону в бюллетене должны быть указаны все кандидаты, а голосование должно быть тайным.

"Если отбросить политику, а оперировать только юридической составляющей, то у Окружного административного суда Киева есть все основания для признания выборов председателя Киевсовета недействительными", – убежден Черненко.

Киевский областной совет избрал председателем депутата от "Слуги народа" Александра Склярова, за него проголосовали 44 депутата при 43 необходимых. Решение одобрили на заседании первой сессии восьмого созыва Киевского областного совета, сообщала 27 ноября пресс-служба Киевской областной государственной администрации.