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ПОЛИТИКА

Москаленко: В обмен на должность главы Киевского облсовета "Слуга народа" торгует должностями в Киевской ОГА и в правительстве

Депутат Киевского облсовета от партии "За майбутнє" Ярослав Москаленко заявил, что требует от лидера партии "Слуга народа" Александра Корниенко доказательств его утверждения о политической коррупции и обвинил пропрезидентскую политическую силу в торговле должностями в правительстве и Киевской облгосадминистрации.

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Ярослав Москаленко: Почему Корниенко молчит, что в обмен на поддержку представителя "Слуги народа" Александра Склярова партии "Батьківщина" пообещали должность заместителя министра развития общин и территорий?
Ярослав Москаленко: Почему Корниенко молчит, что в обмен на поддержку представителя "Слуги народа" Александра Склярова партии "Батьківщина" пообещали должность заместителя министра развития общин и территорий?
Фото: Ярослав Москаленко / Facebook

Партия "Слуга народа" предлагает депутатам Киевского областного совета должности в правительстве и Киевской ОГА в обмен на поддержку их кандидата во время голосования за кандидата в председатели Киевского облсовета, заявил в Facebook депутат Киевского облсовета от партии "За майбутнє" Ярослав Москаленко.

Так он отреагировал на обвинения со стороны лидера партии "Слуга народа" Александра Корниенко. Тот заявил, что Москаленко подкупил депутатов на выборах главы облсовета, сообщение было опубликовано в Facebook партии. Москаленко заявил, что требует от Корниенко доказательств.

"Владеет ли господин Корниенко информацией, что в обмен на должность главы Киевского облсовета партия "Слуга народа" сегодня торгует должностями в Киевской ОГА и в правительстве? Почему Корниенко молчит, что в обмен на поддержку представителя "Слуги народа" Александра Склярова партии "Батьківщина" пообещали должность заместителя министра развития общин и территорий, которую должна занять Анна Старикова, а также должность первого заместителя Киевской облгосадминистрации? Должность заместителя председателя облсовета и начальника департамента инфраструктуры и транспорта обещана представителям ОПЗЖ Валерию Ксензенко и Юрию Чередниченко соответственно", – утверждает Москаленко.

Он заявил, что руководство партии "Слуга народа" оказывает давление на своих депутатов Киевского облсовета, чтобы те проголосовали за нужного кандидата.

"Известно ли Александру Корниенко как председателю партии, что депутатов "Слуги народа" в облсовете заставляют отчитываться, за кого они голосовали при избрании председателя Киевского облсовета? Знает ли он, что депутатам раздавали разноцветные ручки, чтобы потом проследить, за кого они проголосовали, а на выходе из кабинки их заставляли озвучивать свой выбор на видео? – написал политик. – Известно ли Александру Корниенко, что партия "Слуга народа" во время местных выборов торговала партийной франшизой и продавала партийный бренд людям с сомнительной репутацией? Они потом баллотировались от этой партии на выборах, а многие из них еще и были избраны".

https://www.facebook.com/yarmoskalenko/posts/1820210871452799

Теги: депутаты, Киевская ОГА, политика, голосование, облгосадминистрация, Ярослав Москаленко, Киевский облсовет, Слуга народа, подкуп, За майбутнє
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