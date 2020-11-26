Депутаты от "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батьківщини" создали коалицию в Киевском облсовете – политолог Цибулько

Первые решения Киевского областного совета показывают, что депутаты из противоположных политических лагерей действуют совместно, считает политический эксперт Владимир Цыбулько.

Владимир Цыбулько: Случилось то, что эксперты прогнозировали, и во что избиратели не хотели верить Фото: 112.ua

Коалиция трех политических партий – "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батьківщини" – фактически формализовалась 24 ноября на заседании Киевского областного совета, заявил на своей странице в Facebook политолог Владимир Цыбулько.

"Случилось то, что эксперты прогнозировали, и во что избиратели не хотели верить! Впервые в облсовете формализована широкая коалиция (в народе "ширка") при участии президентской партии "Слуга народа", пророссийской ОПЗЖ и патриотически оппозиционной "Батьківщини". И произошло это вчера во время заседания Киевского областного совета под наблюдением, а также давлением нардепов [президента Владимира] Зеленского и [лидера "Батьківщини" Юлии] Тимошенко", – сообщил Цыбулько.

По его словам, поскольку процедура выбора главы облсовета предполагает тайное голосование, то для контроля его результатов депутатам трех фракций выдали шариковые ручки разных цветов: депутаты от "Слуги народа" получили с зелеными чернилами, от "Батьківщини" – с красными, представители ОПЗЖ – с синими. Цыбулько добавил, что этот факт зафиксирован на видео и продемонстрирован в сюжетах общенациональных телеканалов.

В итоге за кандидата от "Слуги народа" Александра Склярова проголосовало 38 депутатов, а за представителя "За майбутнє" Ярослава Москаленко было отдано 42 голоса – для победы ему не хватило одного голоса. По словам политолога, формально по количеству мандатов у трех фракций есть 45 избранников, а этого должно было быть достаточно для избрания своего председателя.

"Однако голосование показало, что 45 голосов за это решение все-таки нет, как и нет полного единодушия в желании, в частности, у "слуг" совместно голосовать с депутатами Медведчука – Путина", – заявил Цыбулько.

Нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук возглавляет политсовет этой партии и является кумом президента России Владимира Путина.

По информации политического эксперта, следующее заседание Киевоблсовета запланировано на 27 ноября. Такое решение было принято на заседании временного президиума, участие котором приняли только три фракции партий из пяти, которые прошли в облсовет.

"В нем приняли участие только представители "Слуги народа" – Александр Поляруш (в 2010 году баллотировался в Белоцерковский городской совет от Партии регионов), "Батьківщини" – Андрей Засуха (сын "регионалов" из семьи Засух) и ОПЗЖ – Валерий Ксендзенко. Зато представительницу "Европейской солидарности" Татьяну Семенову и представителя "За майбутнє" Ярослава Добрянского даже не предупредили", – написал Цыбулько.

По его мнению, таким образом, подтверждение коалиции Зеленского-Медведчука-Тимошенко в облсовете было формализовано документально.

Политолог прогнозирует, что следующее заседание Киевского областного совета будет напряженным. Поскольку, по его информации, есть кулуарные договоренности "про решение "коалициантов" провести полную замену счетной комиссии, которая и должна установить результаты голосования за нового главу Киевоблсовета".