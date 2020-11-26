Замглавы ОПУ Тимошенко: Ни для кого не секрет, что депутатам предлагают деньги

Тимошенко: Это новый формат людей. Говорить, что их покупают и мы с этим боремся, я не могу Фото: Kirill Timoshenko / Facebook

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко считает, что фракция "Слуга народа" в Верховной Раде – пример новой политической элиты. Об этом он заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Он отметил, что в истории Украины не было парламентской фракции такого размера.

"Кто-то управлял фракцией из 250 человек? Нет. Никто не знает, как бы это было при любом другом политическом лидере с любым другим политическим флагом. Просто такого не было в истории страны. Есть разные депутаты. У кого-то есть свои интересы, а кто-то из своих убеждений не хочет голосовать за определенные законы. Это все – персоналии", – заявил он.

Так замглавы ОПУ ответил на вопрос, почему перед многими голосованиями президенту Владимиру Зеленскому приходится убеждать депутатов от монобольшинства в необходимости проголосовать за определенный законопроект.

"Нельзя брать фракцию "Слуга народа" как массу, которая бежит куда-то. Да, это большинство, оно идет единым курсом, но все равно есть какие-то нюансы у каждого человека", – добавил Тимошенко.

Он не стал отрицать, что некоторых депутатов Рады могут "покупать".

"Не могу сказать, что такого нет в Верховной Раде. Для всех это известная история, что все равно кто-то куда-то приходит и предлагает деньги депутатам. Это ни для кого не секрет. Но судя по тому, как мы голосуем за законы, особенно те, которые вносит президент, нам удается сдержать это большинство. Потому что люди пришли в большей части по своим убеждениям во фракцию "Слуга народа" – не откусить "кусок пирога" или что-то еще. Это убеждения и новая политическая элита", – сказал он.

Тимошенко добавил, что "где-то есть ошибки".

"Но в любом случае это новый формат людей. Говорить, что их покупают и мы с этим боремся, я не могу. Да, были случаи, когда мы получали такую информацию. Есть какие-то внутренние решения, которые мы принимали, получая информацию. Они стабилизируют ситуацию во всей фракции", – отметил замглавы ОПУ.

На просьбу журналистки уточнить, о каких именно методах идет речь, он сказал, что это внутренние решения, и не стал раскрывать детали.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

На внеочередных парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели 5-процентный барьер.

Сейчас фракция "Слуги народа" насчитывает 246 нардепов. Депутаты от этой фракции в 2019-м попали в скандал, связанный с голосованием за законопроект №2047-д о ликвидации коррупционных схем во время оценки объектов недвижимости. В 2020-м фигурантом коррупционного скандала с "плюшками" стал уже исключенный из фракции Александр Юрченко.