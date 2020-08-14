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ПОЛИТИКА

"За Майбутнє" и Аграрная партия перед местными выборами объединили избирательные штабы

Аграрная партия Украины и партия "За майбутнє" согласованно будут выдвигать кандидатов в депутаты местных советов и на должности мэров.

Координатор избирательного штаба партии "За майбутнє" Ярослав Москаленко и заместитель председателя Аграрной партии Украины Инна Костыря
Координатор избирательного штаба партии "За майбутнє" Ярослав Москаленко и заместитель председателя Аграрной партии Украины Инна Костыря
Фото: zamajbutne.com.ua

Аграрная партия Украины политическая партия "За майбутнє" объединили свои избирательные штабы перед местными выборами. Об этом 13 августа по итогам встречи заместителя председателя Аграрной партии Украины Инны Костыри и координатора избирательного штаба партии "За майбутнє" Ярослава Москаленко сообщила пресс-служба партии "За майбутнє". 

Согласно меморандуму, две политсилы выдвинут на местные выборы согласованных кандидатов в депутаты областных и других местных советов и на должности сельских, поселковых, городских голов.

В объединенном штабе будет аграрное крыло, которое возглавит Костыря. Как сказано в релизе, цель крыла – наладить эффективную координацию между структурами партий. 

Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября.

Теги: местные выборы, Ярослав Москаленко, Аграрная партия Украины, Инна Костыря, За майбутнє
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