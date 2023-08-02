Закаев: Готовилась третья чеченская война под предлогом борьбы с кадыровцами, война в Украине отложила эти планы

"Они планировали... Я знаю совершенно точно, что готовилась третья чеченская война. И те, кто пришли бы на смену [президенту РФ Владимиру] Путину, его преемники, должны были развязать эту войну под предлогом борьбы с кадыровцами и с [главой Чечни Рамзаном] Кадыровым. Так было запланировано, но война в Украине отменила, отложила эти планы", – сказал он.

По словам главы правительства Ичкерии, Путин рассчитывал на "короткую войну" с Украиной, после победы в которой "в дальнейшем военные уже могли бы взяться и за Чечню".