Закаев: Готовилась третья чеченская война под предлогом борьбы с кадыровцами, война в Украине отложила эти планы

"Они планировали... Я знаю совершенно точно, что готовилась третья чеченская война. И те, кто пришли бы на смену [президенту РФ Владимиру] Путину, его преемники, должны были развязать эту войну под предлогом борьбы с кадыровцами и с [главой Чечни Рамзаном] Кадыровым. Так было запланировано, но война в Украине отменила, отложила эти планы", – сказал он.
По словам главы правительства Ичкерии, Путин рассчитывал на "короткую войну" с Украиной, после победы в которой "в дальнейшем военные уже могли бы взяться и за Чечню".
Первая чеченская война началась 11 декабря 1994 года и завершилась 31 августа 1996 года. Вторая чеченская война длилась с 1999 года по 2009 год.
В РФ первая чеченская война официально называлась "операцией по восстановлению конституционного порядка в Чечне", вторая – "контртеррористическими операциями на территории Северо-Кавказского региона".
Против Украины Россия развязала войну в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение РФ в Украину. Власти страны-агрессора называют войну против Украины "специальной военной операцией".