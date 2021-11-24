"Закрыть производство и отправить нах...р". Постановление киевского судьи стало причиной обсуждения в сетях

24 ноября издание "Судовий репортер" обратило внимание на заключительную часть постановления и предположило, "что у кого-то в Печерском суде лопнуло терпение".

В ней сказано: "Производство о привлечении лица к административной ответственности закрыть по истечении сроков привлечения к административной ответственности и отправить нах...р".

Сейчас постановление недоступно в реестре, но копия сохранилась в системе "Опендатабот".

Его скриншоты, кроме "Судового репортера", опубликовал в Telegram член политсовета партии "Демократична сокира" Юрий Гудыменко. Он задался вопросом, придут ли к судье Белоцерковцу полицейские с протоколом (на самого Гудыменко днем ранее составили протокол "за мелкое хулиганство" из-за того, что он нецензурно выражался во время акции у здания Офиса президента).

Также скриншот опубликовала глава совета общественного контроля Нацагентсва по вопросам предотвращения коррупции Екатерина Бутко. "Судебные решения, которые мы заслужили", – написала активистка.

В комментариях к ее посту журналист Павел Новик предположил, что судья не проверил решение перед его публикацией в ЕРСР, а "секретарям судебных заседаний зарплату оставили на уровне минималки". Адвокат Александр Литвин (в Facebook пишет под ником Alen Delon) возразил журналисту: решения в систему "заливает" помощник судьи.

Новик продолжил, что у помощников "тоже дела не очень" с зарплатами.

"Там на самом деле никому практически из аппарата суда ни хрена не увеличивали (я бы сказал, что у некоторых категорий работников зарплата на уровне 2014 года). На самом деле во всех судах по Украине сейчас массово увольняются работники аппаратов. И тогда судьи с их офигенными зарплатами будут сами отписывать все судебные решения и процессуальное решение тоже и подшивать дела. Хотя на самом деле здесь и вина самих работников. Если их не харит такая зп, то почему других должна", – отреагировал адвокат.

В суде пока не объясняли инцидент.