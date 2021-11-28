ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Заявлением о госперевороте Зеленский полностью копирует Путина и Лукашенко – Илларионов

Илларионов (на фото): Следующие шаги Зеленский сделает точно такие же, как Путин и Лукашенко?
Илларионов (на фото): Следующие шаги Зеленский сделает точно такие же, как Путин и Лукашенко?
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящемся в стране госперевороте напоминают похожие высказывания президента России Владимира Путина и находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко. Такое мнение выразил 27 ноября в эфире телеканала "Украина 24" старший научный сотрудник Центра политики безопасности (США), бывший советник Путина по экономике Андрей Илларионов.

В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился госпереворот с участием бизнесмена Рината Ахметова. Президент назвал это "подставой" Ахметова.

Илларионов провел параллели с событиями в России и Беларуси.

"Плагиат – это заимствование у других. Вспоминаю 2003 год в России, когда нам тоже рассказывал Владимир Путин о том, что [бизнесмен] Михаил Ходорковский готовит государственный переворот. За этим последовали соответствующие шаги – арест Ходорковского, арест других сотрудников ЮКОСа, разгром ЮКОСа. Мы все это хорошо помним. А в этом году в апреле Александр Лукашенко заявлял о том, что был предотвращен государственный переворот, организованный, в котором участвовали целый белорусский блогер и целый белорусский адвокат. Они тоже были арестованы ФСБ и отправлены в Беларусь", – сказал экс-советник Путина.

Он назвал произошедшее "полным копированием того, что сделали перед этим Путин и Лукашенко".

"Меня занимает вопрос. А следующие шаги Владимир Зеленский сделает точно такие же, как сделали Путин и Лукашенко? Это еще одно подтверждение того направления, которое зачем-то взял президент Украины, с которыми, кажется, он утверждал, что у него совсем другие отношения", – отметил Илларионов.

По его словам, "если есть доказательства, что кто-то планировал какие-то действия – фотоматериалы, видеоматериалы, аудиоматериалы, документы, оружие, тротил, листовки, все, что угодно, – это немедленно предоставляется общественности".

"Таковы законы цивилизованного открытого общества", – объяснил Илларионов.

Контекст:

Ахметов назвал обвинения Зеленского "сплошной ложью". Он пообещал и дальше "защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова". "И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", – заявил бизнесмен.

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал, что не видит угрозы госпереворота.

Теги: Россия, Владимир Путин, Михаил Ходорковский, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Андрей Илларионов, демократия, политика, советник, Владимир Зеленский, государственный переворот, документы, обвинение, президент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Исполнителя хита "Гуси" сняли на камеру в столичном метро, когда он пел в вагоне с коробкой для сбора денег
Исполнителя хита "Гуси" сняли на камеру в столичном метро, когда он пел в вагоне с коробкой для сбора денег
  "Заподозрили онкозаболевание". Лидер "Друга ріка" Харчишин заявил, что оказался на грани жизни и смерти
  "Заподозрили онкозаболевание". Лидер "Друга ріка" Харчишин заявил, что оказался на грани жизни и смерти
Эллерт заявил о расставании с Мишиной
Эллерт заявил о расставании с Мишиной
"Жаль, что нет места в семье", "Такой хрупкий и кроткий". Тоня Матвиенко показала объятия своего отца с младшей внучкой
"Жаль, что нет места в семье", "Такой хрупкий и кроткий". Тоня Матвиенко показала объятия своего отца с младшей внучкой
"Мы старались, придумывали имена". Дмитрий Коляденко признался, что они с Билык хотели родить ребенка
"Мы старались, придумывали имена". Дмитрий Коляденко признался, что они с Билык хотели родить ребенка
  "Получаются очень мягкие и вкусные". Как приготовить булочки из гранатового пюре, взбитого с яйцами. Видео
  "Получаются очень мягкие и вкусные". Как приготовить булочки из гранатового пюре, взбитого с яйцами. Видео
"Видно, что дарите любовь, а взамен получаете в разы больше". Осадчая засветила в Абу-Даби стройные ноги в мини-шортах
"Видно, что дарите любовь, а взамен получаете в разы больше". Осадчая засветила в Абу-Даби стройные ноги в мини-шортах
"Каждая поза кричит: "Возьми меня", "Вульгарная". Тина Кароль снялась в топе с широко разведенными ногами
"Каждая поза кричит: "Возьми меня", "Вульгарная". Тина Кароль снялась в топе с широко разведенными ногами
"Борисовна, как же ты офигительно выглядишь", "Разбегайся народ, Аллуся идет". Пугачеву сняли во время прогулки по магазину
"Борисовна, как же ты офигительно выглядишь", "Разбегайся народ, Аллуся идет". Пугачеву сняли во время прогулки по магазину
СМИ рассказали о состоянии певицы Хлебниковой, которая впала в кому после пожара в своей квартире
СМИ рассказали о состоянии певицы Хлебниковой, которая впала в кому после пожара в своей квартире
  "Наша девка". Брежнева заявила, что на кастинге в "ВИА Гру" ей пришлось рассказать, снималась ли в порно
  "Наша девка". Брежнева заявила, что на кастинге в "ВИА Гру" ей пришлось рассказать, снималась ли в порно
  Травести-дива Монро: Я с собой в постели видела только мужчину. Не хочу корректирующие операции, не принимаю гормональную терапию
  Травести-дива Монро: Я с собой в постели видела только мужчину. Не хочу корректирующие операции, не принимаю гормональную терапию
"Кроме выпяченных доек, не на что смотреть", "Сиси". Водонаева появилась на публике в расстегнутой блузке
"Кроме выпяченных доек, не на что смотреть", "Сиси". Водонаева появилась на публике в расстегнутой блузке
В США внезапно умер оскароносный композитор, семикратный обладатель "Грэмми" Стивен Сондхайм
В США внезапно умер оскароносный композитор, семикратный обладатель "Грэмми" Стивен Сондхайм
  "Как сильно", "На украинском красиво поете". Дорн снял в клипе на украиноязычную песню жену, которую скрывал 14 лет. Видео
  "Как сильно", "На украинском красиво поете". Дорн снял в клипе на украиноязычную песню жену, которую скрывал 14 лет. Видео
  Галкин на съемках шоу полез целоваться к Брежневой. Видео
  Галкин на съемках шоу полез целоваться к Брежневой. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала голую грудь (234038)
2
"Вот что бывает, когда у вас накладная задница". Фото лежащей с широко разведенными ногами полуголой Мадонны стало поводом для мемов в сети (164926)
3
"Вот это орехи". Maruv показала голые ягодицы (121415)
4
"Сиси – топ". Каменских оголила грудь (111312)
5
"Вы точно сейчас пойдете на кухню". Как быстро и легко приготовить картофельные оладьи. Видео (93441)
6
Бывшая жена Узелкова Боржемская призналась, что за год до развода они с мужем начали жить в разных комнатах (88599)
7
"Сперма все равно лучше". Мейхер показала средство, которое поддерживает молодость ее кожи (80621)
8
"Спасибо за любовь". 48-летняя Клум выставила голую грудь перед лицом 32-летнего мужа (62577)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS