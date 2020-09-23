Зеленский готовится посетить Словакию

Президент Украины Владимир Зеленский готовит визит в Словакию. Там у него запланирована встреча с президентом Зузаной Чапутовой и подписание двусторонних соглашений.

Первый заграничный визит с февраля этого года Зеленский совершил в Австрию Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября посетит с официальным визитом Словакию, сообщили в Офисе президента Украины.

В рамках визита запланированы переговоры Зеленского с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Игорем Матовичем и главой Национального совета (парламента) Словакии Борисом Колларом.

Во время визита стороны планируют подписать ряд двусторонних соглашений.

Свой первый с февраля этого года визит Зеленский совершил в Австрию с 15-го по 16 сентября. Тогда он вместе с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом участвовал в украинско-австрийском бизнес-форуме в федеральной палате экономики Австрии, рассказали в Офисе президента Украины.

До этого, по информации Офиса президента, последний раз Зеленский ездил за границу 14 февраля – в Германию, где участвовал в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Словакия изменила правила въезда для украинцев с 1 сентября. При въезде в страну украинцы должны пройти специальную регистрацию для граждан стран с повышенным распространением коронавируса.