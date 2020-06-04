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Зеленский инициирует либерализацию визового режима для иностранных туристов

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, отменить визы можно для туристов из Китая, Австралии, Новой Зеландии, а также из арабских стран.

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Зеленский: Нам нужно конкурировать за туриста
Зеленский: Нам нужно конкурировать за туриста
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поставит Министерству иностранных дел задачу рассмотреть возможность либерализации визового режима для иностранцев, которые посещают Украину с туристической целью. Об этом он заявил 4 июня на встрече с представителями туристической отрасли на территории Каменец-Подольской крепости, сообщает сайт главы государства.

По мнению президента, отменить визы можно для туристов из Китая, Австралии, Новой Зеландии, а также из арабских стран.

"Нужно либерализовать визовую политику: если страны отменяют визы для украинцев, которые к ним приезжают, мы для них отменяем. Нам нужно конкурировать за туриста", – сказал Зеленский.

Отмечается, что, по оценкам туроператоров, в среднем иностранец пребывает в Украине три-четыре дня и ежедневно тратит $120–150.

Зеленский также подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса и закрытия границ появились возможности для развития внутреннего туризма, поэтому власть намерена работать над увеличением туристической привлекательности Украины.

Президент предложил определить в каждом регионе "туристический магнит" – объект, который власть и бизнес могли бы развивать для привлечения туристов.

"Моя логика была очень простой: сделать историю "магнитов" в каждой области. Где-то стоит что-то недостроенное, где-то нужно заново построить. Это ваш бизнес. Мы заинтересованы, чтобы он развивался и наполнял бюджет", – пояснил Зеленский.

Участники встречи сошлись на том, что Украина – привлекательная для путешествий страна, однако необходимо сломать стереотип, что путешествовать по своей стране не модно. В связи с этим планируется запуск медиакампании по популяризации туризма в Украине.

3 июня Зеленский анонсировал ряд проектов для развития туризма в регионах Украины.

Согласно расчетам Государственного агентства развития туризма, в минувшем году Украину посетили 13,6 млн туристов. По данным Кабинета Министров, в 2019 году иностранные туристы потратили в Украине $1,4 млрд.

Теги: Украина, туризм, туристы, путешествия, Владимир Зеленский, визы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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