Зеленский – лидер президентского рейтинга – опрос

Если бы выборы главы государства прошли в ближайшее время, Зеленского поддержали бы 24,6% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

На втором месте пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко – за него собираются проголосовать 16,8% опрошенных.

За ними идут нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (9,9%), сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (8,3%), лидер партии "Наши" Евгений Мураев (6,9%), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (6,6%), нардеп, глава межфракционного объединения "Разумная политика" Дмитрий Разумков (6,2%) и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (5,7%).

Рейтинг остальных политиков меньше 5%.

Опрос проводился 12–13 февраля среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,2%.